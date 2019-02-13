0553 313 94 23

Görele’nin düşman işgalinden kurtuluşunu 101. yıldönümü kutlandı

Giresun’un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

13 Şubat 2019 Çarşamba 19:01
Görele’nin düşman işgalinden kurtuluşunu 101. yıldönümü kutlandı

Giresun’un Görele ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü törenlerle kutlandı.



Görele’nin kurtuluşunun 101. yıldönümü sebebiyle düzenlenen törene Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Giresun Federasyonu Başkanı Mehmet Kuğu, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.


Görele Belediyesi Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk büstüne çelenklerin konulmasıyla başlayan kutlamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulisi Akar, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk’ün kutlama mesajları okundu.



Programda bir konuşma yapan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, “101 yıl önce geldikleri gibi giden Rusların arkalarında bıraktıkları Ermeni çetelerinin yaptıkları katliamların üzerinden bir asır geçti, bir asır değil birkaç asır geçse de o günlerin acısını Görele halkı asla unutmayacaktır” dedi. “Yıllar önce Göreleliler yaşlısıyla genciyle kadınıyla işgale karşı kahramanca mücadele ettik” diyen Erener, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu böylesi kahramanlıkların ve yiğitliklerin vatan için kendisini kara toprağa seve seve feda etmişlerin öyküleriyle doludur. Görele’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümünü kutladığımız bu günde bütün dünyaya mesajımız barış, sevgi ve kardeşliktir” ifadelerini kullandı.



Kutlamalar ilçede düzenlenen çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 19:01
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Bu ülkenin insanına ve bu devlete küsülmez"
    1. "Bu ülkenin insanına ve bu devlete..
    2. EYOF 2019
    3. Yemen ve BM 2019 insani yardım planını..
    4. “Engelsiz Mikrofon Radyo Ödülleri”..
    5. Avusturya, Iraklı "kaçak" bülbülü..
    6. Soçi Zirvesi öncesi İdlib'e yoğun..
    7. GÜNCELLEME 2-İran'da intihar..
    8. Kaymakamdan dondurucu soğukta esnaf..
    9. Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro..
    10. Demirören Medya Grubu'nda flaş..
    11. Suudi kadınların "büyük biraderi"..
    12. Paris'teki gösteride polisi döven..
    13. HSK açıkladı: Terfi sonuçları ilan..
    14. Şule Yüksel Şenler yoğun bakıma alındı
    15. Panathinaikos-Olympiakos maçı yarıda..
    16. Şişli’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2..
    17. Trump'tan Venezuela açıklaması:..
    18. Batman'da PKK'lı teröristlere ait..
    19. Aranan teröristi mahalle bekçileri..
    20. "Afrika kıtası Afrikalılara aittir"
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    Tanzim satışları provoke etmeye çalışan İrfan Değirmenci'ye sert tepki! "Defol git!"
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    ABD'den Türkiye'ye küstah tehdit!
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    Mete Yarar ABD'nin o hamlesini yorumladı
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    FETÖ elebaşı Gülen'den Clinton'a mektup: Aldatılıyorsun
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet
    CHP, Fatih’te DHKP-C’liye emanet

    Günün Karikatürü

    14 Şubat 2019
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    15 Şubat'a kadar bunu yapmayan yandı! 18 bin TL cezası var
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı
    Fatin Dağıstanlı: Patlıcan ellerinde kaldı