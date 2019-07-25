Görele’de kent güvenlik yönetim sistemi açıldı

Giresun’un Görele ilçesinde Görele Belediyesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle tamamlanan MOBESE hizmet birimi açılışı yapıldı.

49 ayrı noktadan ilçenin 7 gün 24 saat güvenliğini sağlayacak olan MOBESE sistemlerinin açılışında konuşan Görele Belediye başkanı Tolga Erener, Belediye-Emniyet ortak işbirliği ile toplamda 500 bin liralık sistemin ilçede faaliyete girdiğini söyledi.

Erener, Görele’de MOBESE sisteminin devreye girmesi ile birlikte daha da güvenilir bir ilçe olacağını ifade ederek, “İlçemizde MOBESE alt yapısı bilindiği üzere protokol gereği belediyemiz tarafından yapıldı. Belediye olarak biz kendimize düşen görevi 3,5 yıl önce yerine getirdik. Toplam 6 kilometre kablo döşedik. Belediye olarak bunu yerine getirdik. Sizlerde vermiş olduğunuz sözü yerine getirdiniz. Üst yapısını yaparak ilçemize çok güzel bir hizmeti de kazandırmış olduk. Almış olduğumuz kablolar ciddi anlamda çok profesyonel bize söylemiş olduğunuz sadece görüntülemeye değil plaka okumadan tutun da kent yönetimine kadar hepsini içinde barındırması için en güzel kabloları getirttik. Zaman içinde daha da geliştirilecek insanların ortak hareket ettiği piknik alanları, mesire yerleri, çocukların oyun oynama alanları ve çocuk bahçeleri hatta ara sokaklar bunlara da kameralar takıldıktan sonra Görele daha güvenli bir şehir olacak” dedi.

Kent Güvenlik sistemi ile ilgili 3 personelin İl Emniyet Müdürlüğünde eğitim aldığını belirten Görele İlçe Emniyet Müdürü Zekeriya Baran ise ilçenin ana arterleri devamlı görevliler tarafından gözlendiğini belirterek, faaliyete geçeli yaklaşık bir ay gibi kısa süre olmasına rağmen MOBESE yardımıyla yaklaşık 4-5 olayı aydınlattıklarını kaydetti.