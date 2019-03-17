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Görele’de "2. Kitap fuarı" açıldı.

Giresun’un Görele ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve bir Kırtasiyesi işletmecisi tarafından ‘2.

17 Mart 2019 Pazar 14:47
Görele’de "2. Kitap fuarı" açıldı.

Giresun’un Görele ilçesinde Kaymakamlık, Belediye ve bir Kırtasiyesi işletmecisi tarafından ‘2. Kitap fuarı’ açıldı.


Cumhuriyet Meydanında 6 gün devam edecek olan kitap fuarının açılışında konuşan Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, hem stant, hem de kitapların çeşitliliği açısından oldukça profesyonel güzel bir fuar olduğunu söyledi.


Erener, başarmanın bol bol kitap okumaktan geçtiğini belirterek, “Kitap bilgi toplama açısından en önde gelen cevherlerimizden birisi oluyor. Ama görüyorum ki son zamanlarda küçük çocuklarda bile sanal alem çok çok zamanımızı alıyor. Beynimizi açıkça durduruyor. Sizlere en büyük tavsiyem bol bol kitap okumak olacaktır. Hangi konuda olursa olsun kitap okumalıyız. Bunlara çok önem verin. Gelecekte bizleri yönetecek olan sizlersiniz ve bu okuduğunuz kitapların büyük faydasını göreceksiniz. Fuarımız çeşitliliğe çok zengin. Aynı zamanda fuarımıza çok kıymetli tanınmış yazarlarda gelecektir” dedi.


Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ise, “Herkesin sıkça dile getirdiği kitap okumanın gerekliliği ve önemi laf olsun diye söylenen, içi boş bir tavsiye değildir. Tarihte ve günümüzde olduğu gibi okuyan, öğrenen, kendini geliştiren toplumlar birçok alanda başarı sağlamışlardır. Okumanın asla sonu yoktur. Okulda olduğu kadar hayatta da başarının en önde gelen şartlarından biri yine okumaktır“ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:47
  1. kitap
  2. doğa

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