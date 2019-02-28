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Görele Belediyesi’nde Çocuk Meclisi kuruldu

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener’in talimatlarıyla ilçede ilk kez Çocuk Meclisi kuruldu.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:09
Görele Belediyesi’nde Çocuk Meclisi kuruldu

Görele Belediye Başkanı Tolga Erener’in talimatlarıyla ilçede ilk kez Çocuk Meclisi kuruldu.


Belediye Başkanı Tolga Erener, çocuk meclisinde çocuklarımızla bir araya gelerek, böylesine renkli bir tabloyla karşılaşmanın mutluluk verici olduğunu söyledi.


Değişen ve gelişen Görele’yi birlikte yöneteceğiz vizyonuyla yola çıktıklarını belirten Erener, “Buradaki asıl amacımız çocuklarımıza öz güven kazandırmak ve demokrasi bilincini yerleştirmektir. Toplumsal dayanışmaya, birliğe, yardımlaşmaya SivilToplum Kuruluşlarıyla birlikte demokratik katılımla ve kurumsal anlamda açılıma, her türlü desteği verdiğimizin çok güzel bir örneği olan Çocuk Meclisimizle Görelemizin geleceğine sahip çıkmaktır. Özellikle burada demokrasi bilincinden sonra vatan sevgisini, bayrak, millet sevgisini ve devlet şuurunu verebilmemiz gerektiğini inanarak bu yola çıktık. Yaptığımız bu güzel proje ile çocuklarımızı ne kadar önemsediğimizi gösteriyoruz diğer taraftan Görele’de bir ilki daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesine renkli bir tablo ile karşılaşmak beni çok mutlu etti. Çocuklarımız geleceğin Türkiye’sinin umut ışıkları ve bu meclisin asıl sahipleridir. Görele çocuklarımızın elinde şekillenecek ve onların istek ve talepleri, alacak oldukları kararları bizleri yönlendirmeye yardımcı olacaktır” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:09
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