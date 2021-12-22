'Göreceksiniz Reis mankurtların kafalarını koparacaktır'

Son günlerde piyasalar toz duman içinde. Dolar ve Avro birden bire iki katına çıktı. Bunu gören sözüm ona kurnazlar ellerindeki malların fiyatlarını artırmakla kalmadı, çok daha yüksek kârlar etmek için piyasalara mal vermeyi durdurdular. Sıfır araç bayileri, galericilerle iş birliği yaparak ellerindeki tüm sıfır araçları galericilere devrederek sıfır araçlar piyasadan kaldırıldı yani stokçuluk yapıldı. Marketler gün ortasında kapılarını kapatarak etiket değiştirme yarışına girdiler.

Daha birçok çarpıklık yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Birileri tartışma programlarına çıkarak hükümete mesajlar gönderiyor ve diz çökülmediği, boyun eğilmediği takdirde bu durumun devam edeceği mesajını veriyor.

Bu yaşananlara baktığımızda çok organize bir hareket görüyoruz. Bütün yaşananlar eş zamanlı eylemleri gerektiren son derece iyi planlanmış ekonomik bir saldırı altında olduğumuzu açıkça gösteriyor.

Üstelik bu ekonomik savaş 2023’e kadar sürecek gibi. Peki neden ve kimler ülkemize karşı korkunç bir ekonomik savaş veriyor?

Başka ülkelere ya da gelişmekte olan ülkelere reva görülmeyen bu savaş neden yalnızca ülkemize karşı veriliyor?

Bazı ekonomistler televizyonlara çıkarak birilerinin paradan para kazanmak adına bunu yaptığını ve geçmişte de buna benzer şekilde çok miktarda paralar kazandığından bahsediyorlar. Bu nispeten doğru olsa da.

Bu gibi olayları yalnızca bu şekilde açıklamak olanaksız. Çünkü dolar almak için Türk parasına ihtiyaç vardır. Dövizde bu tür hareketleri yapabilmek için bir fonun ya da bir bankanın buna gücünün yetmesi imkansızdır. Ayrıca birkaç banka ya da fon bunu yapmış olsa kolaylıkla deşifre edilir.

Bu tür ekonomik müdahaleler yapmak için eş zamanlı ve çok iyi planlı ekonomik operasyon planlarına ihtiyaç varıdır. Yani yüzlerce sermayedarın eş zamanlı ve planlı bir şekilde bu savaşta yer aldığı görülüyor.

Bunların koordinasyonu sağlayan bir operasyon merkezinin varlığı da muhakkaktır. Kısaca bu ekonomik savaşın arkasında çok önemli siyasi güçlerin ve hesapların olduğunu görülüyor.

Aslında Türkiye daha önce de buna benzer savaşlar yaşadı. 5 Nisan 1994 yılındaki operasyonla dolar sekiz bin liradan, sekiz ayda 42 bin liraya çıktı. İktidardaki DYP- SHP hükümeti boyun eğerek 1995 yılında Avrupa Birliği mallarının gümrüksüz olarak Türkiye’ye girmesine izin verdi. AB Türkiye’yi aday bile kabul etmeden kendilerine çok büyük bir pazar açmış oldular.

2000 yılında küreselciler yeni dünya düzeni adı altında, dünyanın kalbi olan Orta Doğuyu işgal etme ve yönetimini dolaylı olarak İsrail’e devredebilmek için yaptıkları planlarına start verdiler.

Bölgedeki bütün ülkeler boyun eğmeli ve kendilerine koşulsuz itaat etmeliydi. Onun için bölgedeki bütün ülkelerin karıştırılması ve daha da güçsüzleştirilmesi gerekliydi.

Bunun için 19 Şubat 2021 yılında Türkiye’de çok büyük bir ekonomik kriz devreye sokuldu. Zaten Türkiye’nin ekonomik göstergeleri iyi değildi bu krizle de dibe vurdu.

Devlet maaşları bile ödeyemeyecek durum düştü ve daha neler-neler. Ne komiktir ki birçok kişi bu krize anayasa kitapçığının fırlatılmasının sebep olduğunu sanmaktadır.

Bu tarihten sonra 11 Eylül saldırıları sahneye konuldu ve Ortadoğu’nun işgali başlamış oldu.

O tarihten sonra da bütün kaleler teker teker düştü.

Irak, Afganistan, Mısır, Sudan, Yemen, Libya, Sudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suriye. Türkiye ile de savaş halen devam ediyor.

Yirmi yıldır Ak Parti hükümetlerinin savaşmadığı alan kalmadı. Ak Parti’nin çatısında bulunan birçok üst düzey siyasetçinin bile küreselcilerin adamları olduğu ortaya çıktı.

Küresel kapitalizm bugün dünya hakimiyetini sağlamış durumda. Toplumların çatısını oluşturmuş olan elitlerin çoğunluğunu köleleştirmiş olan küreselciler bunun için mason locaları, Lions, Rotaryan ve Bilderberg gibi örgütlenme yapılarını kullanıyorlar.

İkinci Dünya savaşından sonra bu sözüm ona sivil toplum örgütleri bütün ülkelerde örümcek ağı gibi örgütlenip, sanayicileri, işadamlarını, medyayı, siyaseti, sanatı, üniversiteleri, bürokrasiyi, odaları, vakıfları, baroları… topluların çatısını oluşturan hemen her kuruluşa sızmış, sızmakla da kalmayıp birçoğunun yönetimlerini de ele geçirmişlerdir. Bunları neden yazdığımı hemen herkes anlamıştır eminim.

İşte ülkemizde yaşanan bu savaşın en büyük tarafı aslında bu saydığım vatansız milletsiz ve dinsiz güruhtur. Dışardan aldıkları emirle ve dış sermayenin de yardımıyla senkronize bir şekilde dolara yükleniyor.

Ellerindeki mallarını da stoklayarak piyasayı altüst ediyorlar. TÜSİAD’ın yaptığı açıklamaları hemen herkes duymuştur. Vatan gibi, devlet gibi, millet gibi, ezan gibi, bayrak gibi değerler sistemi olmayanlar için bu bir güç oyunu.

Onlar bir anlık güç ve rahat yaşama karşılığında bu değerlerin hepsini gözleri kapalı bir şekilde feda edecek kadar mankurtlaştırılmışlardır.

Operasyonu yöneten, emirleri verense Siyonist küresel kapitalistlerin oluşturmuş olduğu operasyon merkezidir.

Ya Londra merkezli ya da New York.

Başka bir görüşe göre ise İstanbul merkezli bir operasyon merkezi kuruldu.

Küreselcilerin görevlendirdiği birileri gelerek İstanbul’a konuşlanmış ve operasyon buradan yönetiliyor.. Eş zamanlı bir şekilde emirler verilerek içerideki satılmışları harekete geçirip dışardan gelen sermayeyle beraber ortaklaşa eş güdümlü olarak bu savaşı yönlendiriyor. Emiri alan mankurtlar hiç düşünmeden aldıkları emri doğrultusunda, dolar on altı lira da olsa varlıklarını dolara bağlayabiliyorlar. Acı olan bu vatansızların bu vatan toprağını varlıklarıyla kirletmeleridir. Ama çok yakında onların da sonu, onlardan öncekilerin sonu gibi olacaktır.

Peki iyi de ne yapılmalıdır? Aslında yapılacak olan şeyler kısıtlı ve uzun vadelidir. Sıradan ekonomisiler ya da küreselcilerin ekonomistleri basını kullanarak faizin neden indirildiğini, Merkez Bankasının piyasaya neden müdahale ettiğini sorguluyor ve suçlamalarda bulunuyorlar.

Oysa Allah’tan devletin başında onlarca savaşı kazanmış olan Reis var. Eğer faiz yükseltilerek ve küreselcilerin istediği gibi davranılarak Türk Lirasındaki düşüş kontrol etmeye çalışılmış olsaydı savaş baştan kaybedilecekti. Bu sefer küreselciler dövizleri yüksek fiyattan satıp faize yatıracaklar, döviz yeterince düşünce tekrar dövize döneceklerdi. Reis öngörülmeyen hamlesiyle bu zinciri kırmış oldu.

Ayrıca Devlet Denetleme Kurulunu devreye sokarak mankurtların izleri sürülüyor. Kimler olduğu zaten belli ama kanıtlarla kimlerin ne yaptığı kaydediliyor.

Gelelim Merkez Bankasının Müdahalesine: Herkes Merkez Bankasının bu müdahalesini dövizin yükselişinin durdurulması amaçlı olduğunu sanıyor. Oysa alakası yok.

Merkez Bankası bu kadar basit bir hareket yapamaz.

Merkez piyasaya dolar vererek bu dolarların izlerinin sürülmesini sağladı.

İç ve dış sermayenin eş zamanlı olarak yaptığı bu müdahaleler kanıtlarıyla ortaya konulması çok önemli.

Çünkü yarın çok ciddi tedbirlere baş vurulduğunda Devletin elinde çok önemli kanıtlar olacak.

Bu kriz çok daha ciddi boyutlara geldiğinde Devlet bu vatan hainlerinin mallarına el koymakla kalmayıp yargılanmalarının önünü de açacaktır.

Uzan’ların, Boydak’ların, Nakıpoğulları’nın ve daha birçoklarının başına gelenler elbette onların başına gelecek.

Göreceksiniz Reis, TÜSİAD falan dinlemeyecek ve mankurtların başlarını koparacaktır.

Allah inananlarla beraberdir.