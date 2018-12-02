Vatandaş haber verdi... Apartman merdiveninde ceset bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanının merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin Cem Mustafa Hazel olduğunu ve öldüğünü tespit etti.

Morga kaldırıldı

Yapılan çalışmaların ardından Hazel'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.