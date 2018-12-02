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Vatandaş haber verdi... Apartman merdiveninde ceset bulundu

Adana’da vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri bir apartmanın merdiveninde erkek cesedi buldu.

02 Aralık 2018 Pazar 07:49
Vatandaş haber verdi... Apartman merdiveninde ceset bulundu

Adana'nın Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanının merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin Cem Mustafa Hazel olduğunu ve öldüğünü tespit etti.

Morga kaldırıldı

Yapılan çalışmaların ardından Hazel'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 07:49
  1. Adana
  2. ceset
  3. Cem Mustafa Hazel

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