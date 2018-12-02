Vatandaş haber verdi... Apartman merdiveninde ceset bulundu
Adana’da vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri bir apartmanın merdiveninde erkek cesedi buldu.02 Aralık 2018 Pazar 07:49
Adana'nın Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir apartmanının merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yerde yatan kişinin Cem Mustafa Hazel olduğunu ve öldüğünü tespit etti.
Morga kaldırıldı
Yapılan çalışmaların ardından Hazel'in cesedi, Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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