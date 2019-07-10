Gordion Platformu Yassıhöyük’te incelemelerde bulundu

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bulunan tarihi Gordion için kurulan Gordion Platformu ve beraberindeki heyet geçtiğimiz gün Yassıhöyük’teki Gordion Antik Kenti ve Gordion Kazı Evi çalışmaları hakkında incelemelerde bulundu.

Gordion Platformu Başkanı Mukadder Ekremoğlu, Türk Kadınlar Derneği Ankara Şubesi Başkanı Zeren Ünal, Polatlı Bürokrat ve İş Adamları Derneği (POBİAD) Başkanı Özcan Temurer, Polatlı Kültür ve Tarih Araştırmaları Derneği üyeleri, Tema Vakfı Üyeleri ve çok sayıda öğrencilerin katıldığı heyet, Yassıhöyük’teki Gordion Antik Kenti ve Gordion Kazı Evi çalışmaları hakkında incelemelerde bulundu. Heyet, Gordion Kazı Ekibi Başkanı Prof. Dr. Brain Rose, Prof. Dr. Ayşe Gürsan Salzmann ve ekip çalışanlarını ziyaret etti. Gordion Kazı Evi’ndeki antik eserlerin laboratuar incelemeleri, arşivlenmeleri, eserlerin yıkanması ve bulunan kemiklerin kayıt altına alınma işlemleri yakından incelendi.

POTA katılımcılara rehberlik etti

Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi (POTA) tarafından düzenlenen geziye Gordion Platformu Başkanı Mukadder Ekremoğlu, Türk Kadınlar Derneği Ankara Şubesi Başkanı Zeren Ünal, Polatlı Bürokrat ve İş Adamları Derneği(POBİAD) Başkanı Özcan Temurer, Polatlı Kültür ve Tarih Araştırmaları Derneği üyeleri, Tema Vakfı Üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Heyet’e POTA çalışanlarından Fatih Talay; Gordion Antik Kenti, Kral Midas ve kazı çalışmaları hakkında bilgiler vererek rehberlik etti.

"Gordion, Dünya Kültür Mirası listesine kabul edildiği zaman hepimiz çok gurur duyacağız’’

Gordion Platformu Başkanı Mukadder Ekremoğlu kazı ekibine heyet adına teşekkür etti ve bir konuşma yaptı. Ekremoğlu:’’Gordion Platformu şuanda Dünya Mirası gezginleri Derneği, Türk Kadınlar Konseyi, Kültür ve Tarih Araştırmaları Derneği ve Polatlı Bürokrat ve İş Adamları Derneği, ve Gordion Maratonu ekibi ile bir çok gönüllümüz ile birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Gordion Platformunu kurduğumuzdan beri 2 yıldır eğitim ve tanıtım çalışmaları yapıyoruz. Gordion Maratonu başlı başına bir tanıtım oluyor. Okullarda da öğrencilere eğitim vermeye çocukları şimdiden yetiştirmeye gayret ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın müzeler hakkındaki çalışmaları ile eğitimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız. Umuyorum ki ülkemizde Gordion, Dünya Kültür Mirası listesine kabul edildiği zaman hepimiz çok gurur duyacağız.’’dedi.

"Gordion kazı çalışmaları kesintisiz olarak 70 yıldır devam eden bir projedir’’

Gordion Antik Kenti Kazı Ekibi Başkan Yardımcısı Dr. Ayşe Gürsan Salzmann kazı ekibinin günlük çalışmaları ve beraber yürürttükleri kültür eğitim programı hakkında bilgilendirme yaptı. Salzmann: "Bu kazı çalışmaları takım çalışmaları ile yürütülen ve kesintisiz olarak 70 yıldır devam eden bir projedir. Kültür ve eğitim programı oluşturduk ve 2014 yılından itibaren her yıl yapıyoruz. Gordion Arkeoloji Projesinin bir kolu olarak başlattık. Ve fonu tümüyle üniversite tarafından karşılanıyor. Çalışmalara yüzde 51 Türk Öğrenciler olmak üzere Amerika, Hollanda, İtalya ve Avrupa’nın birçok ülkesinden hem öğrenci hem de exper olarak çalışmalara katılıyorlar. Her yıl haziran ayının başında gelip Ağustosta çalışmalarımızı dönüyoruz. Sabah 6’dan 1 e kadar saha çalışması ve 4 ten 6’ya kadar da objelerin laboratuar çalışmalarını yürütüyoruz. Laboratuarda objelerin yazılıp çizilmesi, objelerin fotoğraflanması ve malzemelerin nereden geldiği gibi birçok arşivleme yapıyoruz’’ ifadelerine yer verdi.

‘Kültür mirası sadece Frig kapısında değil, kültür mirası anneannelerimizden babaannelerimizden kalan mirasta’

"1994 yılında burada çalışmaya başladım ve ilk geldiğimde köy haklını tanımak için köyü gezmeye başladım. Yapmak istediğim şey kafamda belirmeye başladı arkeolojiye yardımcı olacak şeyleri bu köylerde bulabileceğimi düşündüm. Köy mimarisi ve makineleşmeden önce kullanılan tarım aletlerinin köy evlerinde bulmaya başladık. Benim bu etnografik çalışmam bana çok şey öğretti ve halkı tanıttı. Türk olduğum içinde onlardan iyi ve geniş çapta bilgi almaya başladım. Yapmak istediğim şey sadece kültür mirası sadece şu Frig kapısında değil, kültür mirası anneannelerimizden babaannelerimizden kalan mirasta sizin çocuklarınıza bırakacağınız mirasta budur. Bunu korumanın yolları var önce çok iyi bilgilendirmek lazım. Eğitim programımıza 3 lise öğrencisi ile başladık, şu anda 40’dan dan fazla öğrenci ve öğretmenler ile, POTA ve Kadim Bey’in katkısıyla çalışmalarımızı daha fazla genişletiyoruz. Bu yıl yaptığımız 6 haftalık süren çalışma içinde hem kazıda çalışmak hemde laboratuar çalışmaları yapmak ve aynı zamanda da Gordion dışında da geziler düzenliyoruz. Yazılıkaya’ya Hattuşaş’a Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesine gidiyoruz. Amacımız bütün Anadolu Medeniyetleri görmek ve aralarındaki ilişkileri anlatmak."

Sadece Yassıhöyük Tümülüslerinde 150’den fazla endemik bitki

Etnobotanist Dr. Nemoi Miller Yassıhöyük bölgesinde yaptığı botanik incelemeler ve endemik bitki türleri hakkında bilgilendirme yaptı. Sadece Yassıhöyük Tümülüslerinde 150’den fazla endemik bitki olduğunu belirtti. Amerika Penn Müzesi çalışanı Dr. Asil Yaman Gordion Kazı Evinin Kozmik İstasyonu hakkında bilgilendirme çalışmaları yaptı. Adli Arkeolog Dr. Tuğba Gencer ise Kozmik İstasyonda bulunan kemiklerle Frig dönemine kafa tasalarını bir araya getirdiği insan büstlerini heyet ile paylaştı. Heyet son olarak POTA binasını ziyaret ederek Genel Koordinatör Kadim Koç ile bir araya geldi.