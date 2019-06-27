Gordion Antik Kenti’nin bulunduğu Polatlı’da turizm hamlesi

Polatlı’nın iki büyük tarihi değeri olan Gordion Antik Kenti ve Sakarya Meydan Muharebesi tarihi alanlarının tanıtımı amacıyla hazırlanan yeni projeler eşliğinde ‘turizmde marka şehir Polatlı’ için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Şehit Cüneyt Sertel Sosyal Tesisleri Toplantı Salonu’nda Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda kurum, üniversite ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bir araya geldi. Polatlı’nın tarih turizminde son dönemde yaptığı önemli hamlelerin görüşüldüğü toplantıda, Gordion Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne giriş süreci, Sakarya Meydan Muharebesi yıl dönümü kutlamalarının kapsamı, Diriliş Yolu Projesi gibi önemli hususlar masaya yatırıldı.

Polatlı’nın geleceğine dair önemli konuların görüşüldüğü toplantının ardından katılımcılar, POTA Genel Koordinatörü Kadim Koç ile birlikte Duatepe, Gordion Antik Kenti ve Polatlı Tarihi Alanlar Merkezi Müzesi’ni ziyaret ederek, toplantının gündeminde yer verilen tarihi alanları yerinde inceleme fırsatı buldular. Akşam saatlerine kadar süren ziyaretlerde Polatlı’nın tarihi alanlarına dair öncelikli yapılacaklar tespit edildi. Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç yaptığı açıklamada, “Ankara Valimiz Sayın Vasip Şahin’in katılımlarıyla Bilkent Otel’de gerçekleştirilen Turizm Çalıştayı’nda Alternatif Turizm Komisyonunun başında bulunan Prof. Dr. Bilgehan Gülcan’ın önerisiyle Polatlı’nın birçok tarihi değeri ve şehrimizin turizm potansiyeline yer verildi. Bizler de Alternatif Turizm Komisyonunda Polatlımızı temsilen Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi olarak yer aldık. Bugün de kurum ve kuruluşlarımızın değerli yöneticileriyle, sivil toplum kuruluşlarımızın kıymetli temsilcileriyle Polatlı’nın geleceği için çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Polatlımızın iki önemli değeri var. Belediye başkanımızın da ortaya koyduğu marka şehir parolasıyla Polatlı turizm alanında hak ettiği değeri görecektir” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Ankara’da konuya ilişkin görev yapan kurum ve kuruşluların artık Polatlı’ya dair ilgilerinin arttığını gördüklerini söyleyen Koç, ”Yakın zamanda Polatlılıların da konuya ilgisi ve desteğiyle şehrimiz dünyada ve ülkemizde tarih turizmi konusunda en önemli noktalardan biri haline gelecektir” şeklinde konuştu.

“Polatlımız kısa zamanda tarih turizminde hak ettiği noktaya ulaşacaktır”

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, toplantının ardından konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Başkent Ankara’da turizm projelerinin tümünde liste başında Polatlımız geliyor. Polatlı anılıyor, şehrimiz konuşuluyor. İnanıyorum ki artık başkent Ankara’da turizm konulu her toplantıda Polatlı mutlaka adından söz ettirmeye devam edecektir. Bu vesile ile toplantımızda emeği geçenlere ve kıymetli katılımcılara yürekten teşekkür ediyorum. Tüm bu çalışmalarda yine en büyük destekçimiz Polatlılı hemşehrilerimizdir. Şüheda torunu hemşehrilerimiz bu projelere sahip çıkarlarsa, yürekten destek verirlerse çok kısa zamanda şehrimiz tarih turizminde hak ettiği noktaya hızla ulaşacaktır” dedi.

Polatlı’nın tarih turizminde hak ettiği noktaya ulaşması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya Ankara Vali Yardımcısı Mustafa Erkayıran, Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Prof. Dr. Bilgehan Gülcan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Doç. Dr. Menekşe Cömert, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parklar Müdür Yardımcısı Mehtap Akdoğan, Polatlı Ticaret Odası Başkanı Ulvi Sakarya, Polatlı İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü İlhami Dıkkıloğlu, Ankara Kalkınma Ajansı Uzman Hilal Şıltu, Kapadokya Üniversitesi Öğr. Gör. Eyüp Atioğlu, Ankara Medeniyetler Müzesi Müdürü Enver Sağır, Ankara Turist Rehberleri Odası Temsilcisi Betigül Öz, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Temsilcisi Sinan Çetinkaya, Türkiye Dağcılık Federasyonu Temsilcisi Salim Erdal, Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç ve Polatlı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Veli Keskin katıldı.