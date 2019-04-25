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Gördes’te "Dede Hayrına" büyük ilgi

Manisa’nın Gördes ilçesinde bu yıl 12.

25 Nisan 2019 Perşembe 11:38
Gördes’te "Dede Hayrına" büyük ilgi

Manisa’nın Gördes ilçesinde bu yıl 12.’si düzenlenen "Dede Hayrı" yemeğine yaklaşık 3 bin kişi katıldı.


Manisa’nın Gördes ilçesinde geleneksel hale gelen "Dede Hayrının" 12.’si düzenlendi. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı yemek büyük ilgi gördü. Yemek hayrını düzenleyen İsmail Karaca, yemek hayrının birlik ve beraberliği sağladığını belirterek, "Dede hayrına bu yıl ilgi çok daha fazla. Gördes’te doğmuş Gördes’te yetişmiş olan 3 kardeşaynı zamanda evliyalarımız Hüseyinli Baba, Celal Baba ve Bayram Baba’nın ruhaniyetine yaptığımız yemek hayrı 12 yıl önce başladı. İlçe halkımız ve esnaflarımızın katkılarıyla yapılan yemek hayrı bizleri bütünüyle pekiştiriyor. Geçmişte yaşamış olan evliyalarımız Gördes ilçe vatandaşlarına çok şeyler vermişler. Bunlar ilim, edep ve Kur’an gibi güzel faydalı bilgiler aktarmışlar. İslam yaşayış tarzını günümüze kadar aks olmasını bu zatlara borçluyuz. İnşallah bundan sonraki yıllarda daha geniş kitleye ulaşarak hayrı büyük çaplı bir adet haline getirmeyi düşünüyoruz" dedi.


Mevlid-i şerif okunmasının ardından dualar edildi. Duaların ardından da gelen tüm misafirlere yemek verildi.


Yemek hayrına İlçe Kaymakamı Bekir Abacı, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Manisa İl Müdürü Murat Konan, AK Parti İlçe Başkanı Rıza Dilcan, Belediye Başkan Yardımcısı İlhan Türe, Gördes Huzurevi Müdürü Recep Demir, belediye meclisi üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 11:38
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