Gördeslilerden ’Şehit Makbule’ye vefa’ gezisi

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından “Şehit Makbule’nin Torunları Okuyor” projesi kapsamında düzenlenen "Şehit Makbule’ye vefa gezi" etkinliğinde genç nesiller hem tarihi öğrendi hem de kitap okudu.

Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneğinin, Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle hayata geçirdiği “Şehit Makbule’nin Torunları Okuyor” projesi kapsamında “Şehit Makbule’ye vefa gezisi" düzenlendi. Gezinin ilk durağı hayatının baharında gözünü kırpmadan vatanını savunurken canını feda eden Kuva-yi Milliye Kahramanı Gördes Kızı Şehit Makbule Hanım’ın kabrini ziyaret oldu. Kabir ziyaretinde Manisalılara Sındırgı Eğridere Mahallesi Muhtarı İsa Akbaş rehberlik etti. Burada ilk olarak katılımcılara dernek üyesi emekli öğretmen Hüseyin Tunçay "Kuva-yi Milliye Kahramanı Gördes Kızı Şehit Makbule Hanım" hakkında bilgi verdi.

Gezide Gördes Kızı Şehit Makbule Hanım’ın anıt mezarı başında emekli imam Süleyman Evran tarafından dualar ve Kur’an-ı Kerim okundu.

Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından Gördes Kızı Şehit Makbule Hanım’ın torunları onun yanı başında bir süre kitap okudular. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde devam eden gezide Sındırgı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü çalışanları tarafından karşılanan ekip rehber eşliğinde sırasıyla Sındırgı Güreş Müzesi, Sındırgı El Sanatları Evi, Sındırgı Yörük Evi’ni ziyaret etti. Gezide ayrıca Gördes Kızı Şehit Makbule Efe ve eşi Şehit Usturumcalı Halil Efe’nin de komutanı olan Demirci Akıncıları Müfrezelerinin Komutanı Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı’nın Sındırgı Mezarlığındaki kabri de ziyaret edildi. Kabir ziyaretinin ardında kafile Sındırgı’da son olarak Sındırgı Millet Kütüphanesini ve Sındırgı Belediyesi Akpınar Yaşam Merkezini ziyaret etti.

Geziye Manisa Gördesliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hasan Ertekin, dernek yönetim kurulu üyeleri Salih Okkalı, Mehmet Akif Karaca, İbrahim Bitek, dernek üyeleri Hüseyin Tunçay, Süleyman Evran, Mustafa Ali Öztürk, İsmail Aybey ve çeşitli yaş gruplarından öğrenciler katıldı.