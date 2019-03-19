Gördesli şehidin ismi okulda yaşayacak

Mardin’e bağlı Midyat ilçesinde 1997 yılında teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Manisa’nın Gördes ilçesinden Jandarma Er Cemal Aybey’in ismi, Gördes İmam Hatip Orta Okuluna verildi.

Manisa Gördesli şehit Jandarma Er Cemal Aybey’in adı, memleketindeki imam hatip ortaokulunda yaşatılacak. Şehidin ismi, okulda düzenlenen törenle verildi. Törene, Kaymakam Bekir Abacı, Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İlçe Jandarma Komutanı J.Kd. Bçvş. Ercan Kartepe, İlçe Emniyet Amiri Abdülkadir Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Coşkun Çelik, öğretmenler, öğrenciler ve şehidin yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda şehit Cemal Aybey’in öz geçmişi, öğretmen Kadriye Çakır, tarafından okundu. Daha sonra konuşan Okul Müdürü Yaşar Ali Acaroğlu, "Her ne kadar bir kardeşimizi vatan uğruna şehit vermiş olmanın üzüntüsünü yaşıyor olsak da, okulumuza şehidimizin adının verilmesi bizleri bir nebze de olsa sevindirmiştir. Bu vesileyle şehidimizin adı bu okulda yaşatılmış olacaktır" dedi.

Kaymakam Bekir Abacı da günün anlam ve önemi adına konuşma yapmasından sonra öğrencilerin okuduğu şiirler ve şehidin ailesine yazdığı mektuplar törene katılanlara duygu dolu anlar yaşattı. Öğrencilerin yazdığı mektuplar şehidin ailesine verildi. Kaymakam Bekir Abacı, şehidin ailesine Türk Bayrağı ve Kuran’ı Kerim takdim etti. Belediye Başkanı Muhammet Akyol ise şehidin ailesine fotoğrafını ve sembolik olarak aslına uygun şekilde hazırlanan şehadet belgesini verdi.

Şehit Cemal Aybey’in 4. sınıfta okuyan yeğeni İstiklal Marşı’nı coşkulu bir şekilde okurken, törene katılanları duygulandırdı.

Mehmet Arı’nın okuduğu Kuranı Kerim tilavetinin ardından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İzzet Özbek’in yaptığı dua ile okuldaki Şehit Cemal Aybey, köşesi açılışından sonra program sona erdi.