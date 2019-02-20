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Gördes’e 83 milyon liralık yatırım

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden günümüze kadar Gördes’te gerçekleştirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştirdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:28
Gördes’e 83 milyon liralık yatırım

Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden günümüze kadar Gördes’te gerçekleştirdiği projelerle ilçenin çehresini değiştirdi.


Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde, geride kalan 5 yıllık süre içerisinde Gördes’e 83 milyon liralık yatırım yapan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği meydan, prestij cadde düzenlemesi, atıksu arıtma tesisi, mezbaha, düğün salonu, asfalt uygulamaları, kırsal desteklemeler ve altyapı çalışmalarıyla Gördes’te birçok projeyi vatandaşların hizmetine sundu.


İl genelinde vatandaşların ihtiyaçları doğrultusunda projeler üreten ve geçmişten gelen sorunları bir bir çözen Manisa Büyükşehir Belediyesi, 30 Mart 2014’te gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından geçen 5 yıllık süre zarfında Gördes’e 83 milyon liralık yatırım yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, ‘2009-2014 yılları arasında Manisa şehir merkezinde 57 mahallede ayrım yapmadan ne hizmeti yaptıysak, aynısını ilçelerimizde de hayata geçireceğim’ sözüyle çıkılan vatandaşa hizmet yolunda 5 yıl içerisinde Gördes’in çehresi değiştirildi. Gördes’te ilk olarak Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ birimlerinin çalışacağı koordinasyon binasını belirleyerek işe başlayan Başkan Cengiz Ergün yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, üretken belediyecilik anlayışıyla çıktığı yolda hem altyapı hem de üstyapıda bugüne kadar yapılamayanları hayata geçirdi.


Geride kalan 5 yıllık süre içerisinde Gördes’e kazandırılan projelerin hayırlı olmasını temenni eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana vatandaşlarımızın daha iyi bir yaşam sürebilmeleri için var gücümüzle çalıştık. Bu süreçte hem il genelinde hem de Gördes’te birçok projeyi vatandaşımızın hizmetine sunduk. Bizim tek gayemiz Manisa’da yaşayan vatandaşlarımıza layık oldukları en güzel hizmetleri ulaştırmak. Bu doğrultuda 5 yılda Gördes’e de 83 milyon liralık bir yatırım kazandırdık. İlk günkü azim ve heyecanımızla yeni projelerimizi Gördes’e kazandırmak istiyoruz. Bu noktada var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:28
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