Google'dan 'emeklilik görselleri' üzerinden Türkiye'ye çirkin algı operasyonu!

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Türkiye ve İslam dünyası her taraftan kuşatma altına alınmaya çalışılırken basın yayın yoluyla da çirkin bir algı operasyonu yürütülüyor. Üst aklın kontrolündeki basın yayın kuruluşları Türkiye aleyhinde kara propaganda yürütüyor.

Arama motoru Google da görseller üzerinden Türkiye ve İslam dünyası üzerinde negatif algı oluşturmaya çabasına girişiyor.

Görseller üzerinden çirkin propaganda!

Google’da emeklilerle ilgili arama yapıldığında ülkelere göre farklı emeklilik görsellerinin ön plana çıkarıldığı görüldü.

Batı ülkelerinden "emeklilik" ile ilgili yapılan aramalarda çıkan görsellerde yaşına göre gençleştirilmiş, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve gülen insanlar bulunurken Türkiye ve Arap ülkelerinden aynı kelime ile yapılan aramalarda ise mutsuz, fakir, kuyruk bekleyen vs. insanların fotoğrafları ön plana çıkarılıyor.



Google'da İngilizce "retired people (emekli insanlar)" şeklinde yapılan aramada çıkan görseller;





Google bu şekilde batı ülkelerinde emeklilerin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadıklarını Türkiye ve İslam ülkelerinde ise yokluk ve sefalet içerisinde bir yaşam sürdükleri yalanını servis ediyor.

Google'da Türkçe "emekli insanlar" şeklinde yapılan aramada çıkan görseller;





Arapça yapılan aramada çıkan görseller;





Avrupa'da emeklilik yaşı daha yüksek

AK Parti iktidarları döneminde sosyal güvenlik sistemi özellikle emeklilik boyutuyla istikrara kavuştu. Avrupa’da emekli olma yaşının Türkiye’den daha yüksek olmasını ve Türkiye’deki emeklilerin şartlarının giderek iyileştirilmesi göz ardı eden Google’ın bu operasyonunda Türkiye’deki solak medya etkin rol oynuyor.

Özellikle hükümet karşıtı haber siteleri emeklilik ile ilgili kullandıkları görsellerde eski dönemlerden kalma fotoğraflar kullanarak Google’ın bu görselleri dünya çapında ön plana çıkarmasına sebebiyet veriyor.

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