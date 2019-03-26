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Google'dan 'emeklilik görselleri' üzerinden Türkiye'ye çirkin algı operasyonu!

Arama motoru Google, emeklilik görselleri üzerinden Türkiye’ye karşı çirkin bir algı operasyonu yapıyor.

26 Mart 2019 Salı 13:56
Google'dan 'emeklilik görselleri' üzerinden Türkiye'ye çirkin algı operasyonu!

 yeniakit.com.tr  özel haber  

Türkiye ve İslam dünyası her taraftan kuşatma altına alınmaya çalışılırken basın yayın yoluyla da çirkin bir algı operasyonu yürütülüyor. Üst aklın kontrolündeki basın yayın kuruluşları Türkiye aleyhinde kara propaganda yürütüyor.

Arama motoru Google da görseller üzerinden Türkiye ve İslam dünyası üzerinde negatif algı oluşturmaya çabasına girişiyor.

Görseller üzerinden çirkin propaganda!

Google’da emeklilerle ilgili arama yapıldığında ülkelere göre farklı emeklilik görsellerinin ön plana çıkarıldığı görüldü.

Batı ülkelerinden "emeklilik" ile ilgili yapılan aramalarda çıkan görsellerde yaşına göre gençleştirilmiş, sağlıklı, huzurlu, mutlu ve gülen insanlar bulunurken Türkiye ve Arap ülkelerinden aynı kelime ile yapılan aramalarda ise mutsuz, fakir, kuyruk bekleyen vs. insanların fotoğrafları ön plana çıkarılıyor.

Google'da İngilizce "retired people (emekli insanlar)" şeklinde yapılan aramada çıkan görseller;

Google bu şekilde batı ülkelerinde emeklilerin mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşadıklarını Türkiye ve İslam ülkelerinde ise yokluk ve sefalet içerisinde bir yaşam sürdükleri yalanını servis ediyor.

Google'da Türkçe "emekli insanlar" şeklinde yapılan aramada çıkan görseller;

Arapça yapılan aramada çıkan görseller;

Avrupa'da emeklilik yaşı daha yüksek

AK Parti iktidarları döneminde sosyal güvenlik sistemi özellikle emeklilik boyutuyla istikrara kavuştu. Avrupa’da emekli olma yaşının Türkiye’den daha yüksek olmasını ve Türkiye’deki emeklilerin şartlarının giderek iyileştirilmesi göz ardı eden Google’ın bu operasyonunda Türkiye’deki solak medya etkin rol oynuyor.

Özellikle hükümet karşıtı haber siteleri emeklilik ile ilgili kullandıkları görsellerde eski dönemlerden kalma fotoğraflar kullanarak Google’ın bu görselleri dünya çapında ön plana çıkarmasına sebebiyet veriyor.

yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 13:56
  1. google
  2. arama motoru
  3. emeklilik
  4. görseller
  5. Türkiye

YORUM YAZ

  • OLmadı tutmadıOLmadı tutmadı24 dk önce
    Siz emeklilerin öyle sakin duruduğuna bakmayın, bu seçimde çok fena çarpacaklar bazılarını. algı operasyonunuzu yerlerler sizin bekleyin.
  • OLmadı tutmadıOLmadı tutmadı24 dk önce
    Siz emeklilerin öyle sakin duruduğuna bakmayın, bu seçimde çok fena çarpacaklar bazılarını. algı operasyonunuzu yerlerler sizin bekleyin.
  • ErcanErcan27 dk önce
    Algı operasyonu diyorsunuz ama algı operasyonu gerçeklerle yapılmaz Batı'nın emeklilerinin bizden çok daha iyi durumda olduğu bir gerçek.
  • ismailismail31 dk önce
    her emekli haberi yapildiginda haberin basligina dusunen adam resmi koyarsaniz olacagi buy du. google tarladir ne ekerseniz onu bicersiniz.
  • Ahmet Yurtsever Ahmet Yurtsever 33 dk önce
    Algı operasyonu var evet ama görseller gerçek bzizm emeklimiz gariban onların ki dunya turunda...
  • EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAREMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR37 dk önce
    Hiçbir şeyi kabul etmiyorsunuz bari bu gerçeği kabul edin Allah Kitap aşkına .Siz sahaya inip değil masa başı gazeteciliği yapıyorsunuz. Dünya üzerinde hiçbir kanun ve yasa da geriye doğru işletilmemiştir bunu neden yazamıyorsunuz ?EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR
  • Yapıcı Olmak LazımYapıcı Olmak Lazım43 dk önce
    Ben bir hata göremedim. Gayet de gerçekleri yapmışlar. Google sitenizi indekslemekten vazgeçerse siz o zaman görürsünüz adam kayırma nasıl yapılıyormuş?Not: Google yöneticileri müslüman olmadıkları için dürüst ve adil davranıyorlar.
  • AbdullahAbdullah44 dk önce
    Sen bizim emeklileri Avrupalı gibi zinde, zengin ve refah seviyesi yüksek zannettin herhalde. Emekliye müjde haberi ver geç, anlamadığın işlere girme.
  • ozanozan46 dk önce
    ee gerçek değilmi bune trip yapıyonuzki
  • azerazer51 dk önce
    Bu gerçek zaten öyle, siz hiç avrupa da sıra beklediniz mi kuyrukta, bizdeki durumda gerçek, gidin bakın.
  • AhmetAhmet52 dk önce
    Bunlar gerçekler. Neden kızıyorsunuzki?

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