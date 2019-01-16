Google Play Store'da devrim gibi yenilik! Hepsi kaldırılacak

Google Play Store için önemli değişiklikler gündemde. Bu kez konu uygulamaların izin deklarasyon formu. Bu formun doldurulması zorunlu ve doldurulmadan uygulama geliştirici çağrı kaydı alamıyor veya SMS izni isteyemiyor. Ancak bu form doldurulmuş olmamasına rağmen geliştiricilerin bu yönde eylemde bulunduğu görülüyor. Bu durumun farkında olan Google ise yeni bir politika belirledi. Bunu da Ekim ayında duyurdu.

Hepsi kaldırılacak!

Bu duruma göre bu formu doldurmayanlar çağrı kayıtlarını ve SMS modüllerini kaldırmak durumunda. Bunu yapmayan uygulamalar ise Google Play Store'dan kaldırılacak. Bu duyurunun ardından uygulama sahiplerine 3 ay süre tanındı ve formu dolduranlar tek tek incelendi.

Peki bundan sonra ne olacak? Uygulama yükleyen geliştiriciler bu formu doldurduysa 9 Mart tarihine kadar gerekli incelemeler yapılacak. Hali hazırda uygulaması askıya alınan varsa ya izinleri kaldırıp uygulamayı yeniden yükleyecek ya da uygulamayı yeniden yüklerken Google Play konsol içerisine yakında eklenecek olan aynı formu dolduracak. Bunlar da 9 Mart tarihine kadar sonuçlanacak.