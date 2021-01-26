  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Google'dan aşı hamlesi
Korona Virüs

Google'dan aşı hamlesi

Google, koronavirüs aşılarının daha adil ve verimli bir şekilde piyasaya sürülmesini desteklemek için attığı adımı duyurdu. Bunların içinde toplam 150 milyon dolarlık hibe, haritalar yazılımında güncellemeler ve aşılama kliniği olmak için ofis alanlarının kullanımını teklif etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-26 10:05:00 -
Google'dan aşı hamlesi

ABS News'ten Catherine Thorbecke'in haberine göre Google İcra Kurulu Başkanı Sundar Pichai Pazartesi günü bir şirket blog yazısında "Pandemi dünya çapındaki topluluklar üzerinde yıkıcı bir etki yarattı. Önümüzde hâlâ pek çok belirsizlik olsa da, bu kadar kısa sürede çok sayıda güvenli aşının geliştirilmesi bize umut veriyor. Artık bilimsel başarının bu zaferinden herkesin hızla yararlanmasını sağlamak için çalışmalar başlıyor" dedi.

Pichai, şirketin "insanlara aşı bulmanın çözülmesi gereken karmaşık bir sorun olduğunu ve üzerimize düşeni yapmaya kararlı olduğumuzu" kabul ettiğini belirtti.

Pichai, Google'ın aşılarla ilgili bilgileri artırmaya yardımcı olmak için CDC Vakfı, Dünya Sağlık Örgütü ve dünyanın dört bir yanındaki sivil toplum kuruluşlarına 100 milyon dolarlık reklam hibesi verdiğini söyledi. Ayrıca Pichai, şirketin "aşıyla ilgili içerik ve bilgilerle yetersiz hizmet alan topluluklara ulaşmak" için halk sağlığı kurumlarıyla ortaklığa 50 milyon dolar daha yatırım yaptığını söyledi.

Pichai, "Çabalarımız ağırlıklı olarak aşılara eşit erişime odaklanacak" dedi. Pichai, hibelere ek olarak, şirketin arama motoru panellerindeki yetkili aşı bilgilerini 40'tan fazla ülkeye genişlettiğini söyledi. Google ayrıca arama yoluyla eyalet ve bölgesel aşı dağıtım bilgilerini göstermeye başlayacak, böylece insanlar aşıyı nereden alabileceklerini daha kolay bulabilecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ajanslar son dakika geçti! Libya'dan üzen haber
Gündem

Ajanslar son dakika geçti! Libya'dan üzen haber

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamaya göre; Orta Akdeniz'de Libya açıklarında botu batan en az 17 düzensiz göçmenin hayatını kaybetti...
İsrail'e kaçacaktı... Cani kadından şok sözlerle itiraf: Mesih'i öldürdüm!
Dünya

İsrail'e kaçacaktı... Cani kadından şok sözlerle itiraf: Mesih'i öldürdüm!

İngiltere'de tekerli sandalyeye mahkum olan otizmli oğlunu öldürdüğünü itiraf eden kadın, çocuğunun Mesih olduğunu iddia etti. Bu nedenle ağ..
Şamarı yiyen Nevşin kuyruğu dik tutmaya çalıştı
Gündem

Şamarı yiyen Nevşin kuyruğu dik tutmaya çalıştı

Cüneyt Arkın’dan şamarı yiyen CHP yandaşı Nevşin Mengü, verecek cevap bulamayınca “Cüneyt Arkın bir espri yaptı aslında. Kızmam ben ona” diy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay