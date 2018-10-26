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Google'da küstah propaganda

Arama motoru Google'ın Türkiye hakkında skandallarına bir yenisi daha eklendi. Google'da 'harita' diye arama yapanlar, Türkiye'nin güneydoğusunu 'Kürdistan' içinde gösteren bir manzarayla karşılaşıyor.

26 Ekim 2018 Cuma 20:13
Google'da küstah propaganda

İnternet arama motoru Google'da İngilizce 'harita' (Maps) araması yapan kullanıcılar, ilk sırada "Kürdıstan" kelimesi ile karşılaşıyor. Bu linke tıklandığında ise Türkiye'nin güneydoğusunun Kürdistan haritası içinde gösterildiği görülüyor.

Harita incelediğinde Osmaniye'nin doğusundan itibaren Türkiye'nin tam 27 şehrinin 'Kürdistan'ın içerisinde bulunduğu gözleniyor.

Görüntülenme edinip dünya trendine sokulmuş

Habere göre bu durumun arkasında IKBY merkezli internet siteleri var. Google'da 'Büyük Kürdistan Haritası' ismi ile dolaşıma sokulan görselin şimdiye kadar 1 milyon 300 binden fazla görüntüleme aldığı gözlendi.

Google Maps üzerinde yer alan haritayı şikayet etmek için;

Haritanın sol üst tarafında yer alan üç çizgili ikona tıklayın.

Sol tarafta açılan pencerede "Uygunsuz içeriği bildir" seçeneğine tıklayın.

"Sorun bildirin" başlığıyla açılan yeni pencerede "Bu haritada başka açıdan uygunsuz içerik var." seçeneğini tercih ederek, pencerenin alt kısmında yer alan "OK" seçeneğine tıklayın.

Söz konusu haritaya ilişkin Google'a farklı kullanıcılardan yoğun sayıda şikayet geldiği takdirde, Google'ın bu haritayı kaldıracağı ya da güncelleyeceği olası bir ihtimal olarak karşımıza çıkıyor.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 20:13
  1. Osmaniye
  2. Google
  3. Google Maps

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