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Google, kışın ilk gününü doodle yaptı

21 Aralık 2018 Cuma 09:59
Google, kışın ilk gününü doodle yaptı

İSTANBUL (AA) - Google, kış gün dönümüne özel logo hazırladı.

Google ana sayfasında, kışın ilk günü ve yılın en uzun gecesi 21 Aralık'a özel hazırlanan bir video yer alıyor.

Kış gün dönümünden itibaren kuzey yarım kürede günler uzamaya, güney yarım kürede kısalmaya başlıyor.

"Doodle" olarak adlandırılan özel tasarımlı logolar, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 09:59
  1. 21 Aralık
  2. doodle
  3. Google

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