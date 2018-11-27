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Google büyük şok! 7 ülke şikayet edecek

Avrupa Birliği üyesi Hollanda, Polonya, Çekya, Yunanistan, Slovenya, İsveç ve Danimarka'nın bulunduğu toplam yedi ülke, Google'ı şikayet etmeye hazırlanıyor.

27 Kasım 2018 Salı 18:48
Google büyük şok! 7 ülke şikayet edecek

Avrupa Birliği (AB) üyesi 7 ülkede bulunan tüketici dernekleri, kullanıcıların konumlarını takip ettiği gerekçesiyle Google'ı düzenleyici kurumlara şikayet edeceklerini duyurdu.

Brüksel merkezli Avrupa Tüketici Birliği (BEUC), Hollanda, Polonya, Çekya, Yunanistan, Slovenya, İsveç ve Danimarka'daki tüketici derneklerinin, Google'ı ülkelerindeki ilgili düzenleyici kurumlara şikayet edeceklerini açıkladı.

Açıklamada, şikayetin Google'ın kullanıcıların konum verilerini takip ederek AB Veri Koruma Yönetmeliği'nden (GDPR) doğan yükümlülüklerini ihlal ettiği gerekçesiyle açılacağı kaydedildi.

Norveç tüketici derneğinin yaptığı araştırmaya göre, konum takibiyle insanların dini inançları, siyasi eğilimleri, sağlık durumları gibi bilgilerinin belirlenebildiğine işaret edilen açıklamada, Google'ın kullanıcıları bu özelliklerin kapatılabilmesi hakkında yeterince bilgilendirmediği ve anlaşılır açıklama yapmadığı ifade edildi.

'72 saat içerisinde açıklama yapması şartı'

Öte yandan, AB genelinde mayıs ayında yürürlüğe giren GDPR kapsamında kişisel verilerle ilgili çok sayıda değişiklik yapıldı. GDPR ile şirketlerin kişisel verileri toplamaları, işlemeleri, paylaşmaları ve saklamaları için bireylerin tam olarak bilgilendirilmesi ve açık izinlerinin alınması gibi şartlar getirildi.

Düzenleme, kişisel verilerin sızması, çalınması veya amaç dışında kullanılması gibi bir durumun ortaya çıkması halinde şirketlerin ilgili düzenleyici kurumlara 72 saat içerisinde açıklama yapması şartını koştu. Ayrıca, işletmelerin söz konusu kişisel veri kurallarını ihlal etmeleri durumunda yetkili makamlara, şirketin dünya çapındaki cirosunun yüzde 4'üne ulaşan para cezası uygulama imkanı sağladı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 18:48
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