Google, Avrupa'ya uyardı! ABD merkezli İnternet arama motoru Google'dan yapılan açıklamada; Avrupa'nın telif haklarıyla ilgili sunulması planlanan yeni yasa metninin iyi ayarlanmadığı ifade edildi.

Google'dan yapılana açıklamada Avrupa'nın telif haklarıyla ilgili sunulması planlanan yeni yasa tasarısının iyi düzenlenmediği ifade edildi. Avrupa'yı uyardı Google taslak metinle ilgili olarak; Avrupa'daki üretken ekonomiyi ve Youtube'a içerik hazırlayanları etkileyeceği konusunda uyarıda bulunuldu.

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