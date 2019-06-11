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Gönyeli tatbikatı Kıbrıs’ta başladı

KKTC Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı başladı.

11 Haziran 2019 Salı 13:07
Gönyeli tatbikatı Kıbrıs’ta başladı

KKTC Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı başladı.


KKTC Şehit Teğmen Caner Gönyeli 2019 Arama Kurtarma Tatbikatı Girne 101 bölgesinde başladı. Türkiye ve KKTC’nin müşterek düzenlenen tatbikatın kara safhası bugün tamamlanacak, yarın ise deniz safhası tatbik edilecek. Türk ve Kıbrıslı arama kurtarma teşkilatlarında yer alan sivil ve askeri ekiplerin katıldığı tatbikatta, yetkinliğin ve iş birliğinin artırılması hedefleniyor. St. Hilarion kale bölgesi olarak da bilinen Girne 101 bölgesindeki tatbikata çok sayıda ambulans, ilk yardım ekibi, itfaiye eri ve helikopter katıldı.


Tatbikatı izlemek için Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve çok sayıda sivil ve askeri yönetici katıldı.


Yarın yapılacak deniz safhasında Doğu Akdeniz’de KKTC karasuları ve uluslararası sularda bir kuru yük gemisiyle özel teknenin çarpışması ve bir akaryakıt tankeri ile ticari geminin çarpışması senaryoları yapılacak. Tatbikatta arama kurtarma ve deniz kirliliğiyle mücadele eğitimi gerçekleştirilecek.


Yarın son bulacak tatbikatı, Afganistan, Filistin, Katar, KKTC, Kosova, Malezya, Nijerya ve Pakistan’dan 13 gözlemci izleyecek.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 13:07
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