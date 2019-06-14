"Gönüllülük Yılı" için eylem planı hazırlandı





ANKARA (AA) - 2019 senesinin "Gönüllülük Yılı" ilan eden Gençlik ve Spor Bakanlığı, 43 başlık altında eylem planı hazırladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 22 Mart'ta İstanbul'da düzenlenen Gönüllük Lansmanı'nın ardından, projeyle ilgili 43 başlıktan oluşan bir eylem planı hazırlandığı bildirildi.

Gönüllülük kavramını sağlamlaştırmak, kurumsallaştırmak ve gençleri harekete geçirmek için koordineli bir şekilde çalışan bakanlık, belirlediği altı stratejik hedefe yönelik bir eyem planı oluşturdu.

Proje kapsamında hayata geçirilen "Genç Gönüllüler Platformu" internet sitesi, daha geniş kitlelere ulaşması adına güncellenecek. Platformun yeni sürümü ve mobil uygulaması da hizmete sunulacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının tüm birimlerinin katkı verdiği eylem planında, güçlü bir gönüllülük kültürünün oluşturulması ile Ulusal Gönüllü Hizmet Programı'nın hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar da yer alacak.

Özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm paydaşlarla koordineli yürütülecek olan proje kapsamında, iş birliği protokolleri imzalanacak.







- Kasapoğlu: "Önemli ve stratejik buluyoruz"







Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gönüllülüğü kurumsallaştırmak için ortak hareket edeceklerini ifade etti.

Strateji belgesinin 6 temel odaktan oluştuğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Çağdaş manada gönüllülüğü kurumsallaştırmak için, ortak şekilde bir araya gelip hareket edilmesini önemli ve stratejik buluyoruz. Bu konudaki çalışmalara öncülük etme imkanımız var. Gönüllülük kültürünün güçlendirilmesi. Teknolojinin daha etkin kullanımı. Daha etkili düzenleme ve risk yönetimi. Gönüllü yönetiminin güçlendirilmesi ve eğitimin artırılması. Kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi. Gönüllülüğün tanınması ve değerlendirilmesi. Bu altı temel odağı hep birlikte oluşturacağız."



