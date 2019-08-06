“Gönüllülük” ile duyarlılık ve farkındalık artırılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında "Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü” imzalanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 7 Ağustos Çarşamba Günü, “Gönüllülük Alanında İş Birliği Protokolü” imzalanacak. Bu protokolle örneğin, tarlasına domates ekecek ya da toplayacak olan gönüllülerden destek alabilecek. Ormanda çıkacak yangına destek olmak isteyen gönüllüler de, çevreyi korumak üzere yürütülecek projelerde aktif olarak yer almak isteyenler de bu proje ile aktif olarak görev yapabilecek.

İki bakanlık arasında imzalanacak protokolün amacı; Gönüllülük bilincini artırıcı ve özendirici faaliyet ve projeler aracılığıyla gıda, orman, su, toprak,tohum,tüketim, tasarruf, geri dönüşüm, çevre kirliliği, iklim değişikliği, küresel ısınma vb. konularda başta gençler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinde bilgi ve duyarlılık düzeyini artırmak olacak.

Bunun yanı sıra, doğaya karşı ödev ve sorumlulukları benimsetmek, orman ve ağaçlandırma, tarım ve hayvancılık uygulamalarında bulunmak suretiyle gençlere farklı tecrübeler kazandırmak, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak hususlarında iş birliğini gerçekleştirmek amaçlanıyor.

Toplumun her kesimini kapsayacak, yaş sınırlaması olmayan projede, gönüllü arayanların ve gönüllü olmak isteyenlerin buluşma platformu, organizasyonun resmi adresi gencgonulluler.gov.tr olacak.

Topraktan sofraya uzanan süreç yakından tanınacak

2019’un gönüllülük yılı ilan edilmesi kapsamında imzalanacak protokolle, gönüllülüğün yaygınlaşmasını ve toplumsallaşmasını sağlamak üzere tarım, hayvancılık, orman ve çevre alanlarında gönüllülüğe ilişkin projeler yürütülecek. Faaliyetler mevzuata uygun biçimde milli parklar, araştırma enstitüleri, enstitüler, gıda referans ve gıda kontrol laboratuvarları, el sanatları eğitim merkezleri gibi hizmet birimleri ile bağlı ve ilişkili kuruluşlarda ve taşra teşkilatlarında gerçekleştirilecek.

Atılacak bu adımla toplumun her kesiminin tabiatı tanıması ve ormanların önemini kavraması noktasında farkındalık oluşturularak, topraktan - soframıza uzanan tarımın ve çiftçiliğin seyrini ve hayvancılığın ve hayvansal gıdaların oluşum sürecini yakından tanımaları sağlanacak.