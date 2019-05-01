Gönüllülerden akülü sandalye yardımı

Adıyaman merkeze bağlı Elmacık Köyü’nde Serebral Palsi hastası olan Mustafa Akar’a, Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği (MGÇ) Adıyaman Şubesi el uzattı.

Mutluluk Giysin Çocuklar Derneği Adıyaman Bölge Temsilcisi Zeynep Büşra Coşkun ve MGÇ gönüllüleri, hayırseverlerin katkılarıyla temin edilen akülü sandalyeyi 31 yaşındaki Mustafa Akar’a köydeki evinde teslim etti.

Yapılan destekle ilgili açıklamalarda bulunan Coşkun, yüzde 88 engelli raporu bulunan Akar’a el ayak olmanın sevinci içerisinde olduklarını bildirdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 4 ay içerisinde bu akülü sandalye desteğiyle beraber toplamda 19 akülü sandalyeye ulaştıklarını belirten Coşkun, “Akülü sandalye desteklerimiz dışında Adıyaman merkez ve köylerinde yaklaşık 2 bin çocuğun temel ihtiyaçlarını karşıladık. Temel ihtiyaçları açmamız gerekirse bot, mont, okul tadilatı ve kırtasiye malzemeleri gibi birçok destek bulunuyoruz. Bizim tek amacımız insanları yüzlerinde mutlu bir tebessüm oluşturabilmek” diye konuştu.