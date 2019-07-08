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Gönüllüler Nijer'e "sağlık" götürdü

Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan doktor ve sağlıkçılardan oluşan Gönüllüler Grubu, çeşitli ameliyatlar yapmak ve toplanan yardımları götürmek üzere gittiği Nijer'e 15 bin 72 hastaya poliklinik hizmeti verdi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
Gönüllüler Nijer'e "sağlık" götürdü

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin birçok ilinde görev yapan doktor ve sağlıkçılardan oluşan Gönüllüler Grubu, 25. Nijer Sağlık Operasyonu kapsamında sağlık ve yardım hizmetlerini tamamlayarak yurda döndü.

Sağlık Bakanlığı ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) katkılarıyla Nijer'e giden 50 kişiden oluşan Gönüllüler Grubu, Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçakla başkent Niamey'den İstanbul Havalimanı'na geldi.

AA muhabirine açıklama yapan Gönüllüler Grubu Koordinatörü İbrahim Ceylan, Nijer'de 25. seferlerini tamamladıklarını ve tamamına yakını sağlıkçılardan oluşan 50 kişilik ekiple bu ülkede başta sağlık olmak üzere birçok hizmet yaptıklarını söyledi.

Başkent Niamey'e 740 kilometre uzaklıktaki bir bölgede 14 seneden bu yana çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Ceylan, "Bu bir ekip çalışması. Birçok dernek bir araya gelerek bu çalışmayı yapıyoruz. Gönüllüler aslında bir dernek değil. Birçok derneği bir araya getiren bir üst kimlik." dedi.

Ceylan, her zaman olduğu gibi bu sene de doktorların ve hemşirelerin Nijer'de çok başarılı çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Bu sefer dahiliye, kulak, burun, boğaz, diş ve göz olmak üzere toplam 15 bin 72 hastaya tedavi hizmeti verdik. Bu Afrika kırsalında çok büyük bir rakam. Bu demek oluyor ki 7 yıldır malzemesini yanında götürmek suretiyle birim başına operasyon sayısıyla dünya birincisiyiz. Anestezi uygulayarak yaptığımız cerrahi ameliyat sayımız 364. Göz kataraktı operasyon sayımız 584. Türkiye standartlarında ameliyatlar yapıyoruz. Müdahale edilen kulak sayısı 1598. Diş hekimlerimizin çekmek zorunda kaldığı diş sayısı da 1901. Yine dul ve yetimleri kalkındırmak için süt keçisi verdik. Bu ailelere 3 keçi teslim ediyoruz. Keçiler 6 ayda çift yavruluyor. Bu seyahatimizde bin 689 keçi teslim ettik. Bu proje kapsamında şu ana kadar dağıttığımız keçi sayısı 24 bini geçti."

Ceylan, Nijer'de Türkiye'deki yardımseverlerin desteğiyle BİSEG derneğinin 30 su kuyusu sözlemesi yaptığını, şu ana kadar da ülkede 960 su kuyusu açtıklarını anlattı.

- "Bu projelerin gerçekleştirilmesinde en önemli etken devletimiz"

Projeyi gerçekleştirmek için birçok kamu kurumuyla iş birliği yaptıklarını vurgulayan Ceylan, "Bu projelerin gerçekleştirilmesinde en önemli etken tabii ki devletimiz. En büyük ortağımız TİKA. Bugüne kadar çok sayıda projemizi destekledi. Ekibimizdeki sağlıkçıların tamamına yakını Sağlık Bakanlığı personeli. Bakanlığımız da bu konuda bizi çok destekliyor. Doktorlarımıza görevlendirme çıkarıyor, maaşları devam ediyor, izinleri yanmıyor. THY de bizim önemli partnerimiz. Her biri 23 kilogram olan 70 koli fazlamız vardı. THY de bu konuda bize çok yardımcı oldu." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:27
  1. Gönüllüler Grubu
  2. İbrahim Ceylan
  3. Nijer

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