Gönüllüler kısa sürede iyileşti! Yerli kovid ilacından da sevindiren haber geldi

Kovid-19’un tedavisi için henüz antiviral bir ilaç bulunmadığını ancak klinik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Yılmaz, yakın zamanda onay sürecine girmesi beklenen ilaçlar olduğunu belirterek “Kovid-19 enfeksiyonunun bulaşıcılığıyla mücadele eden bir ilaç üzerinde çalışıyoruz ve sonuçları oldukça olumlu. Kovid-19 hastalarına, hastalığın ev halkına bulaşmasını önleyecek bu ilacı veriyoruz ve sonuçları gözlemliyoruz. Yakın zamanda rutin kullanıma girme ihtimali yüksek olan bu ilaca, insanlarımızın erken dönemde ulaşabilmesi, bölgemiz hastaları için çok büyük bir şans. Gönüllü olan birçok hastamız, çok kısa sürede düzeldi” dedi.