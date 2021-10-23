  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs Gönüllüler kısa sürede iyileşti! Yerli kovid ilacından da sevindiren haber geldi
Korona Virüs

Gönüllüler kısa sürede iyileşti! Yerli kovid ilacından da sevindiren haber geldi

Kovid-19’a karşı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Klinik Araştırmalar Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürdal Yılmaz ve ekibi tarafından geliştirilen ilacın sonuçları sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-23 12:24:00 -
Gönüllüler kısa sürede iyileşti! Yerli kovid ilacından da sevindiren haber geldi

Kovid-19’un tedavisi için henüz antiviral bir ilaç bulunmadığını ancak klinik çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Yılmaz, yakın zamanda onay sürecine girmesi beklenen ilaçlar olduğunu belirterek “Kovid-19 enfeksiyonunun bulaşıcılığıyla mücadele eden bir ilaç üzerinde çalışıyoruz ve sonuçları oldukça olumlu. Kovid-19 hastalarına, hastalığın ev halkına bulaşmasını önleyecek bu ilacı veriyoruz ve sonuçları gözlemliyoruz. Yakın zamanda rutin kullanıma girme ihtimali yüksek olan bu ilaca, insanlarımızın erken dönemde ulaşabilmesi, bölgemiz hastaları için çok büyük bir şans. Gönüllü olan birçok hastamız, çok kısa sürede düzeldi” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Meteorolojiden 26 kent için sağanak uyarısı
Aktüel

Meteorolojiden 26 kent için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna ilişkin hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Cumartesi günü hava sıcaklıklarının mevsim normaller..
Kim Milyoner Olmak İster'de Yeni Akit yazarı Abdurrahim Karakoç rüzgarı esti!
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de Yeni Akit yazarı Abdurrahim Karakoç rüzgarı esti!

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında, Yeni Akit yazarı merhum Abdurrahim Karakoç'un 'Mihriban' adlı şiiri soruldu. Soruda..
Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti!
Medya

Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay 59 yaşında sette geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybet..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay