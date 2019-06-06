Gönüllüler Ağrı Dağı Milli Parkı'nı temizledi

IĞDIR (AA) - Iğdır'da bir araya gelen gönüllüler, Ağrı Dağı Milli Parkı'nda çevre temizliği yaptı.

Türkiye'nin en büyük milli parklarından olan ve birçok sulak alanı barındıran Ağrı Dağı Milli Parkı, bölgeye gelen ziyaretçilerin attıkları çöplerle kirlendi.

Milli parka gelen bazı gönüllüler de sulara ve yol kenarlarına atılan çöpleri toplayarak bir alanda biriktirdi.

Düzenli olarak bu bölgede temizlik yapan gönüllüler, biriktirdikleri çöpleri araçlarla kente götürüp çöp konteynerlerine attı.

Temizlik yapanlardan Gürkan Mengünoğul, AA muhabirine, milli parkın bölgeye gelen ziyaretçilerce bilinçsizce kirletildiğini söyledi.

Sulak alanda ve yol kenarında çöp birikintilerini gördüklerini ve bu duruma duyarsız kalmadıklarını belirten Mengünoğul, "Burası Türkiye'in en güzel milli parklarından birisi. İnsanlar gelip piknik yapıp çöplerini de buralara atıyor. Düzenli olarak gelip burada temizlik yapıyoruz ama yetersiz kalıyoruz, atıklar gittikçe çoğalıyor." dedi.

Mengünoğul, yakın zamana kadar bu alanın daha temiz olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Milli parktaki akarsularda bir sürü balık ölmüş, kıyılarda görünüyor. Burada geçen sene su çok temizdi, suyun altından karşı tarafı görebiliyorduk. Bir senedir daha fazla kirlendi, gönüllüler olarak uğraşıyoruz ama maalesef yetiştiremiyoruz. Vatandaşların da duyarlı olması, biriken çöpleri beraberlerinde götürmeleri gerekiyor."

Gönüllülerden Zeki Mikyas ise fırsat buldukça milli parka gelerek temizlik yaptıklarını ifade ederek, "İnsanlar yedikleri ve içtikleri içeceklerin paket ve kutularını suya atıyor. Böylesine güzel alan Türkiye'de nadir bulunan zenginliktir. Biz her defasında gelip temizlik yapıyoruz fakat buraya gelenler hiç dikkat etmiyor. Bu alanın temiz tutulması için yakında farklı çalışmalar yapacağız." diye konuştu.