Gönüllü Turizm Elçileri göreve başladı

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, 450 Gönüllü Turizm Elçisi göreve başladı.

Sultanahmet Meydanı'nda yapılan tanıtım toplantısında konuşan Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, dünyada yaklaşık 1,5 milyar insanın turizm amacıyla yıl içerisinde hareket halinde olduğunu dile getirdi.

Turan, şöyle devam etti:

"Yılda 7 trilyon dolarlık, dünya üzerinde de bir hacimden bahsediyoruz. Dolayısıyla turizmde gelir yüzde 10 artınca, toplum refahına da bunun yüzde 9 oranında yansıması söz konusu. Dünya üzerinde turizm sektörü yaklaşık 300 milyon kişinin direkt ekmek kapısı. 2002 yılında da dünyada en çok turist çeken ülkeler arasında Türkiye 17. sıradaydı. Şu anda Türkiye'de 2019 yılında artan rakamlarla beraber dünyada en çok turist çeken 6. sıraya yükselmiş durumdadır. 2018 yılında 40 milyon turist hedefine yaklaşan ülkemizin 2023 yılında hedefi 70 milyon turisttir. Bunun için turistlerin geleceği cazip alanlar yetmiyor, milli bir bilinç ve siyasi bir kararlılıkla turizmi desteklemek ve ülkemize gelen turistlerin memnun ayrılmalarını sağlamak gerekiyor."

Fatih sınırları içerisinde yer alan 10 bin tescilli eser olduğuna dikkati çeken Turan, Gönüllü Turizm Elçileri gibi projelerin hayata geçmesini çok önemli bulduğunu söyledi.

- "Türkiye'de en çok turist alan şehir İstanbul"

İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz da İstanbul'a ilk beş ayda gelen turist sayısının 5 milyon 415 bin 196 olduğunu ifade etti.

Kente geçen yıl 13 milyon 415 bin 314 turistin geldiğini aktaran Yılmaz, "Verilere bakıldığında İstanbul'un artan bir turizm ivmesi var. Geçtiğimiz yıla oranla artış oranımız ilk 5 aylık verilere göre yüzde 11. Yani hızla artan turizm faaliyeti ile karşı karşıyayız. Ülkemizin 2023 turist hedefi 70 milyon, 70 milyar dolar turizm geliri. İstanbul, bu hedefin tutturulmasında ana merkezi oluşturuyor. Geçen yıl ve bu seneki verilere baktığımızda Türkiye'de en çok turist alan şehir İstanbul. Dünyada da ilk 10'dayız." diye konuştu.

Gönüllü Turizm Elçisi Ayşenur Taşdelen ise "İngilizce, Korece ve Japonca biliyorum. Burada özellikle turistlerin dolandırılmasına karşı yardımcı olmaya çalışıyoruz. Turistleri dolandırmaya çalışan, daha fazla almaya çalışanlar var. Mümkün olduğunca onların önüne geçmek ve turiste yardım etmek için buradayız. Öğrenciyiz burada kendi dilimizi de geliştiriyoruz." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından, 450 Gönüllü Turizm Elçisi göreve başladı.

- Sınavla elçi oldular

Bu yıl Gönüllü Turizm Elçisi olmak isteyen yaklaşık bin 500 lise ve üniversite öğrencisi yazılı sınavın ardından, mülakata girdi.

Her iki sınavı da geçen 450 öğrenci Gönüllü Turizm Elçisi olmaya hak kazandı, 130 kişi de yedek kontenjandan projeye dahil oldu.

İngilizce, Almanca, Arapça, İspanyolca, Fransızca, Rusça, Korece, Japonca, İtalyanca ve Çince bilen Gönüllü Turizm Elçileri, Sultanahmet, Ayasofya, Eminönü, Yerebatan, Divanyolu ve Kapalıçarşı bölgelerinde, 7 Eylül'e kadar turistlere yardımcı olacak.



