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Gönüllü öğrencilerden çevre temizliği

Bilecik’in Yenipazar 75.

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:46
Gönüllü öğrencilerden çevre temizliği

Bilecik’in Yenipazar 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri çevre temizliğine dikkat çekmek için etrafı temizledi.


Yenipazar Göleti çevresinde çevre temizliği yapan öğrencilere Okul Müdürü Figun Bozok eşlik etti. Çevre temizliğine dikkat çekmek ve çevreyi temiz tutma alışkanlığını edinmek için düzenlenen program için ayrıca Yenipazar Belediyesi de ulaşım için araç temin etti. Gölete piknik yapmaya gelenlerin çevreye attıkları poşet, cam, plastik şişe ve kutuları temizleyen öğrenciler, vatandaşların biraz daha duyarlı davranmalarını istediler. Öğrenciler ayrıca evlerinde anne ve babalarını temiz çevre için mutlaka uyaracaklarını söylediler.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 13:46
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