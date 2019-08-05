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Gönüllü kuaförler bayram öncesi çocuklara öyle bir jest yaptı ki

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim görevlisi Süleyman Gücek ve Afyonkarahisar’da hizmet veren gönüllü bay ve bayan kuaförleri tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında beldede yaşayan çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti verildi.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:24
Gönüllü kuaförler bayram öncesi çocuklara öyle bir jest yaptı ki

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim görevlisi Süleyman Gücek ve Afyonkarahisar’da hizmet veren gönüllü bay ve bayan kuaförleri tarafından gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında beldede yaşayan çocuklara ücretsiz kuaför hizmeti verildi.


Afyonkarahisar’da kurban bayramının da yaklaşması ile birlikte sosyal sorumluluk projesi kapsamında İhsaniye ilçesi Kayıhan Beldesi’nde yaşayan çocuklara ücretiz kuaför hizmeti verildi. Kayıhan Belediyesi’nin de destekleriyle gerçekleştirilen projede 100’den fazla çocuk bayram öncesi tıraşlarını oldu. Belediye hoparlöründen yapılan ilan sonrası belediyenin yanında bulunan boş bir dükkânda saçları kesilen çocukların mutlulukları gözlerinden okundu. Kuaför abi ve ablalarına saçlarının nasıl olmak istediğini anlatan çocuklar ayrıca abi ve ablalarına yardım etti.


Çocukların bayram öncesi yüzlerindeki tebessüm olmak istedik


Kurban bayramı öncesi çocukların yüzünde ki tebessüm olmak istediklerini belirten proje koordinatörü Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Mühendislik Fakültesi öğretim görevlisi Süleyman Gücek; “Bugüne kadar birçok alanda sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek nasip oldu. Yine bu kapsamda Afyonkarahisar ilimizin İhsaniye ilçesi Kayıhan beldesinde bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmek istedik. Kurban bayramı öncesinde çocuklarımızın yüzünü güldürebilmek için gönüllü kuaför arkadaşlarla birlikte çocuklarımızın saç kesimini gerçekleştiriyoruz burada. Onların yüzündeki tebessüm olmak istedik onları mutlu etmek istedik. Sadece üniversitede ders vermek değil aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ile burada bir arada sohbet, muhabbet, arkadaşlık ortamı ile birlikte onları bayram öncesi sevindirip mutlu etmek istedik. Arkadaki görüntüde bizi son derece mutlu etti. İnşallah onları hayırlı bir ömür ve gelecek bekliyordur” dedi.


Bayram öncesi hem çocukları hem kendimizi sevindiriyoruz


Kurban bayramı öncesi hem çocukları hem de kendilerini mutlu ettiklerini belirten proje gönüllüsü bayan kuaförü Çiğdem Daşdelen; “Sosyal sorumluluk projesi kapsamında Kayıhan’a geldik. İnşallah daha sonra daha çok yerleri gezeceğiz. Hiç kuaför olmayan yerleri daha çok araştırmaya çalışıyoruz. Bayram öncesi çocukları sevindiriyoruz ve seviniyoruz. Anneleri kesiyor hep, kuaför hizmetleri köylerimizde yok maalesef. Öyle olunca biz onların ayağına geldik İnşallah daha çok yere gideceğiz” dedi.


Belediye hoparlörlerinden anonsu duyarak oyunlarını bırakarak gelen çocuklar çok mutlu olduklarını ve büyük bir sürpriz yaşadıklarını söyledi. Belediye yanına tıraş olmaya gelen çocuklar; “Afyon’dan gelen abilerimiz ablalarımız kurban bayramı öncesi bizi tıraş ettiler. Çok mutlu olduk. Onları çok seviyoruz. Bizi buraya gelerek tıraş ederek çok güzel yaptılar. Çok mutlu olduk onları çok seviyoruz. Teşekkür ederiz” dediler.


Kayıhan Belediye Başkanı Ömer Şahin de çocuklara dondurma ve hediyeler yollayarak sürpriz yaptı.

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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 11:24
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