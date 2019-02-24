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Gönüllü itfaiyeciler, Suriye sınırındaki ihtiyaç sahipleri için ilaç topladı

Kocaeli’de gönüllü itfaiyeciler, kullanılmayan ilaçları toplayarak Suriye sınırında yaşayan ihtiyaç sahiplerine göndermek için kampanya başlattı.

24 Şubat 2019 Pazar 15:21
Gönüllü itfaiyeciler, Suriye sınırındaki ihtiyaç sahipleri için ilaç topladı

Kocaeli’de gönüllü itfaiyeciler, kullanılmayan ilaçları toplayarak Suriye sınırında yaşayan ihtiyaç sahiplerine göndermek için kampanya başlattı. 20 günde 35 koli ilaç toplayan gönüllü ’alev savaşçıları’, daha fazla ilaç toplamak için çalışmalarını sürdürüyor.


Kocaeli’de görev yapan gönüllü itfaiyeciler tarafından başlatılan kampanyada, Suriye sınırı olan Hatay’ın Yayladağı bölgesinde yaşayan ihtiyaç sahipleri için kullanılmayan ilaçlar toplanıyor. İl genelinde itfaiyeciler tarafından 20 günde toplanan 35 koli ilaç, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığına getirildi. Kampanyanın başlatılmasında liderliği sürdüren AFKOM (Afet ve Koordinasyon Merkezi) Şube Müdürü ve gönüllü itfaiyeci Enver İslamoğlu, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığımıza bağlı gönüllü itfaiyeci arkadaşlarımızın sosyal sorumluluk projesi adı altında 20 gün önce başlatmış oldukları, evlerimizdeki son kullanma tarihi geçmemiş olan ilaçlarımızın toplanarak ihtiyaç sahiplerine gönderilmesi kararlaştırıldı. Günü geçmemiş olan ancak kullanmadığımız ilaçlarımız evlerimizde durmaktaydı. Gönüllü itfaiyeci arkadaşlarımızın duyarlılığı nedeniyle bu ilaçlar, Hatay’ın Yayladağı köyünde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaşacaktır. Kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.


Kampanya kapsamında yardımlaşmanın öneminden ve ilaçları toplama sürecinden bahseden gönüllü itfaiyeci Gebze bölge sorumlusu Mehmet Sadık Kabaca, “Duyuruyu aldıktan sonra bölgemizde çeşitli yerlere el ilanları ve camilerde imamlara ilan ettirerek evlerde duran ilaçları topladık. Belli kısımlarını belli noktalardan muhtarlıklar aracılığıyla topladık, kontrol ettik ve buraya getirdik. Bugüne kadar 35 koli topladık içinde binlerce ilaç var. Daha gelmemiş olanlar da var. Çünkü kış şartlarında hepsine hemen ulaşamadık. Onlarla tekrar ihtiyaç sahipleri için iletişim kuracağız. Çünkü evlerde kenarda duran çok ilaçlar var, kullanılmıyor, gereksiz yere son kullanma tarihi geçiyor ya da hiç kullanılmadan atılıyor. Bunların tekrar ekonomiye veya ihtiyacı olanlara kazandırılması için bu işi başlatmış olduk” diye konuştu.


Kocaeli İtfaiye Daire Başkanlığı’na getirilen ilaçlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere gönüllü itfaiyeciler tarafından el birliğiyle koliler halinde kutulandı.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 15:21
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