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Gönüllü itfaiyeciler start verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından çıkarılan meclis kararı ile ’Gönüllü İtfaiyecilik’ yönetmeliği düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.

12 Temmuz 2019 Cuma 14:04
Gönüllü itfaiyeciler start verdi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından çıkarılan meclis kararı ile ’Gönüllü İtfaiyecilik’ yönetmeliği düzenlenen toplantı ile tanıtıldı.


Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığının Salih Tozan Kültür Merkezinde düzenlediği toplantıya AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Sivil Toplum Kuruluşları (STK), Muhtarlar ve gönüllü itfaiyeciler katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz amaçlarının vatandaşların itfaiyenin yaptığı işlerde gönüllü olarak çalışması için böyle projeyi hayata geçirdiklerini belirterek, "Dünyada itfaiyecilik alanında en önemli proje olan Gönüllü İtfaiyecilik projesini de ilimizde de disipline, organize, yönlendirilebilirve uygulanabilmesi için böyle bir programı tertip ettik. Bu çalışmanın sahiplenmesi, toplumumuzun duyarlılığının arttırılması kısacası sizlerle birlikte çalışmayı gerçekleştirmek istiyoruz. Gönüllü itfaiyeci kimdir? Mesleği itfaiyecilik olmayan, nüfusu az itfaiye olayı çıkması az olan yerleşim yerlerinde gönüllü olarak görev üstlenen, eğitim. beceri ve puan olarak profesyonel itfaiyeciliğe sahip olan kişilerdir. Türkiye’de Gönüllü itfaiyecilik 1999 Gölcük depremi ile başlamıştır. Başkanımız Yücel Yılmaz’a bu projeyi sunduğumda talimat vererek hemen bu projeyi hayata geçirmemiz talimatını verdi. Belli bir program dahilinde ilçelerden başlayarak, eğitimlere başlayacağız. Bu proje ile 650 Gönüllü İtfaiyeci yetiştireceğiz. Bu proje için biz hazırız her hangi bir afet durumunda Ayakta kalanın, kalamayana yardım etmesidir. Bu proje ile itfaiyeciliği gönüllerinize kazımak istiyoruz. Projeye katılım gösteren tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Gönüllü İtfaiyecilik tanıtım toplantısında konuşma yapan Afet ve Acil Durum (AFAD) Balıkesir İl Müdürü Bayram Şahin’de Gönüllü itfaiyeciler ve Muhtarlara seslenerek acil bir durumda yapılması gerekenleri anlattı. Şahin, " AFAD olarak İtfaiye Daire Başkanlığı ile ortak çalışmalarımız devam ediyor. 20 ilçede yangın, sel ve afetlerde itfaiye daire başkanlığı hizmet veriyor. AFAD olarak, Büyükşehir Belediyesinin İtfaiye Daire Başkanlığını çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Afetsiz bir Balıkesir, Afetsiz bir Türkiye diliyorum" şeklinde konuştu.


Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Mürsel Sabancı da, "Bu salonda Gönüllü İtfaiyecileri görünce çok mutlu oldum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu proje hayırlı, uğurlu olsun" şeklinde konuştu.


Program sonrası protokol üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri ve Gönüllü itfaiyeciler hatıra fotoğrafı çekildi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 14:04
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