Gönüllü gençlerden, sığınmacı çocuklar için etkinlik

ANKARA (AA) - Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD) Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) ortaklığıyla başlattığı "Birlikte Güçlüyüz" projesi kapsamında, Türk ve sığınmacı üniversite öğrencisi gönüllüler tarafından, çocuklar için etkinlik düzenlendi.

SGDD Gönüllüsü Fatih Keleş, aralarında Suriyeli sığınmacıların da olduğu Mamak Korgeneral Ömer Keçecigil İlköğretim Okulu'nda eğitim alan çocukların yüzünü güldürmek için "Gönüllerimiz bir" adını verdiği projesiyle 5 Aralık'ta gönüllü üniversite öğrencilerini bir araya getirerek, el emeği oyuncaklar ve ürünler tasarladı.

Bu kapsamda, çocukların bir arada eğlenceli bir gün geçirmeleri ve hazırlanan hediyelerin dağıtılması amacıyla bir otelde etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte çocuklar, balon ve sihirbazlık gösterisi izleyerek, oyunlar oynadı.

- "Birlikte Güçlüyüz"

Birlikte Güçlüyüz Projesi Koordinatörü Gamze Erkmen, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, projenin Kasım 2017'de başladığını, İstanbul ve Ankara'da devam ettiğini belirtti.

Proje kapsamında, 400'e yakın aktiviteyle 20 bini aşkın Suriyeli ve Türk katılımcıya ulaştıklarını belirten Erkmen, şöyle devam etti:

"18-30 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk gençleri sosyal uyum çerçevesinde bu çatı altında bir araya toplayıp, onların kültürler arası bir etkileşim içerisinde, çatışma çözümünü nasıl gerçekleştireceklerini, nasıl engelleyeceklerini ve aynı zamanda hayallerinde projeleri varsa birlikte nasıl yapıp, faaliyete geçirebileceklerini öğretiyoruz. Önce 3 gün çalıştaya katılıyorlar. Bu çalıştaydan sonra kendi projelerini yazıyorlar, bütçelerini oluşturuyorlar ve aktivite koçlarımıza sunuyorlar. Önce değerlendirmelerden geçiyor, herhangi bir kurala aykırılık yoksa onlara, bunlar için ufak tefek bütçeler veriyoruz. Kendileri bu bütçelerle sanat ve spor dalında pek çok aktiviteler yapıyorlar."

5 Aralık Dünya Gönüllülük Günü için de Keleş'in "Gönüllerimiz bir" adlı projesiyle aynı okulda eğitim alan çocuklara güzel bir gün yaşatmayı amaçladıklarını belirten Erkmen, "Aynı toplumda yaşayan, birlikte olmak durumunda kalan bu çocuklarımız, aynı sıraları paylaşıyorlar. Bu sıralarda dostluk, barış içinde, milliyet ayrımı olmaksızın kavgasız ve sevgi içinde yaşamaları için çalışıyoruz." diye konuştu.

SGDD Gönüllüsü Fatih Keleş de "Birlikte Güçlüyüz" projesi faaliyetleri kapsamında katıldığı çalıştayın ardından bir proje hazırladığını anlatarak, "Dünya Gönüllüler Günü'nde Türk ve Suriyeli gençlerin birlikte dayanışma içinde, günün anlam ve önemine ithafen gönüllü bir çalışma yapabileceklerini düşündüm. Daha sonra çocuklara hediye edilmek üzere bir takım şeyler hazırladık. Hem bu hediyeleri çocuklara ulaştırmak hem de mutlu bir gün geçirmeleri için bu projeyi planladık." ifadesini kullandı.

Projesinde kendisine yardım eden gönüllülere teşekkür eden Keleş, "Ülkemizde gönüllü faaliyetlerin artması ve bu konuda bilinç uyanması için böyle projelere ihtiyaç var." dedi.

Okul Müdürü Cevat Önal ise bu projelerin, Suriyeli ve Türk öğrencilerin birlikte olmalarını kolaylaştırıp, daha iyi yaşamaları, okula ve mahalleye uyumları açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Etkinliğe katılan çocuklar ise bir arada olmaktan duydukları mutluluğu anlattı.