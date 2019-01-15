"Gönüllü Finansçı"dan çocuklara destek

İSTANBUL (AA) - QNB Finansinvest’in finansal desteğiyle Eskişehir Vadişehir Özel Eğitim ve Uygulama Okuluna "Sporla Otizmi Yeniyorum" projesi kapsamında kazandırılan Duyu Bütünleme ve Spor Odası açıldı.

QNB Finansbank'tan yapılan açıklamaya göre, QNB Finansbank, "Minik Eller Büyük Hayaller" sosyal sorumluluk platformu kapsamında hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

QNB Finansbank iştiraklerinden QNB Finansinvest’in finansal desteğiyle Eskişehir Vadişehir Özel Eğitim ve Uygulama Okuluna "Sporla Otizmi Yeniyorum" projesi kapsamında kazandırılan Duyu Bütünleme ve Spor Odasının açılışı bugün Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Vadişehir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu Müdürü Zübeyde Erten’in ev sahipliğinde gerçeleşen açılış törenine, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürü Servet Demir, İlçe Milli Eğitim müdürlüğü yetkilileri ile QNB Finansbank ve QNB Finansinvest yöneticileri katıldı.



Gönüllü finansçı QNB Finansbank Çukur Çarşı Şubesi Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Aslı Koçak’ın liderliğinde yürütülen “Sporla Otizmi Yeniyorum” projesi kapsamında Vadişehir Özel Eğitim ve Uygulama Okulu’nda eğitim gören otizmli çocuklar için sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, bedensel ve çevresel farkındalıklarını artırmak, görsel ve uzamsal algılarını kuvvetlendirmek amacıyla spor odası yapıldı.



Açıklamada açılıştaki konuşmalarına yer verilen QNB Finansbank Çukur Çarşı Şubesi Müşteri Hizmetleri Temsilcisi Aslı Koçak, okul bünyesinde açılan Duyu Bütünleme ve Spor Odası’nı, 6-14 yaş arası otizmli çocuklarla buluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Koçak, uygun oda, materyallerin tespiti, spor odasının kullanımıyla ilgili öğretmen ve velilerin bilgilendirilmesi gibi çalışmalar konusunda okulun uzman pedogogu ile birlikte çalışıldığını belirterek, "Proje kapsamında oluşturduğumuz spor odası ile otizmli çocuklarımızın sosyal iletişim becerilerini geliştirmek, bedensel ve çevresel farkındalıklarını artırmayı hedefledik. Özel eğitim sürecinde, öğrenmenin gerçekleşmesi açısından en önemli faktörlerden biri de davranışın sıklığı ve çeşitliliğidir.

Spor eğitimine, davranışın sıklığı ve çeşitliliği yönünden baktığımızda, topu duvara, tramboline veya kişiye atma gibi tekrarlanan komutlarla öğretilen davranışın sıklığı ve çeşitliliğinin sağlanmakta olduğunu görebiliriz. Bu projeyle özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar için farkındalık yaratılması çerçevesinde önemli bir adım attığımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Proje kapsamında spor odasına, taktil diskleri seti, denge eğitim seti, iki kişilik yaz kayağı, dağ taşları, koşu bandı, mini trambolin, ip tırmanma duvarı, kondisyon bisikleti, jimnastik topları adet, tahterevalli, ırmak taşları, pilates topları, oyun matı, aktivite parkuru gibi duyu bütünleme materyalleri yerleştirildi.