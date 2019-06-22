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"Gönüllü dönüşüm sürecini birlikte yürüteceğiz"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Kentsel dönüşümle alakalı 3 temel kriterimiz var. Bunlardan birisi yerinde, vatandaşın rızasıyla dönüşüm. Gönüllü dönüşüm sürecini sizlerle birlikte yürüteceğiz. Mahalle kültürünü yaşayacağınız bir dönüşümü istiyoruz. Son olarak da hızlı bir şekilde bu süreci tamamlayıp sizleri mağdur etmeyecek şekilde kira ve taşınma yardımları vererek bu süreci yapmak istiyoruz"

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:10
"Gönüllü dönüşüm sürecini birlikte yürüteceğiz"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Kentsel dönüşümle alakalı 3 temel kriterimiz var. Bunlardan birisi yerinde, vatandaşın rızasıyla dönüşüm. Gönüllü dönüşüm sürecini sizlerle birlikte yürüteceğiz. Mahalle kültürünü yaşayacağınız bir dönüşümü istiyoruz. Son olarak da hızlı bir şekilde bu süreci tamamlayıp sizleri mağdur etmeyecek şekilde kira ve taşınma yardımları vererek bu süreci yapmak istiyoruz." dedi.

Sultanbeyli'de Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 23 Haziran Seçimi Sandık Başkanları Eğitim Toplantısı'nda konuşan Kurum, Sultanbeyli'nin örnek bir ilçe haline geldiğini anlattı.

Sultanbeyli'nin ülkenin farklı yerlerinden gelen insanların bir arada kardeşçe yaşadığı, Anadolu'nun mozaiği bir ilçe olduğunu dile getiren Kurum, Sultanbeyli'de vatandaşların da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye her zaman destek verdiklerini, 31 Mart'ta da yüzde 59,14 oy oranıyla AK Parti'ye gönül verdiklerini söyledi.

Bakan Kurum, "İstanbul, ülkemizin kalesi olduğunu 31 Mart seçimlerinde göstermiştir. Ben bu seçimde vermiş olduğunuz destekten dolayı her bir kardeşimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Sultanbeyli'de vatandaşların en öncelikli sorununun mülkiyet ve tapu olduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Sultanbeyli'ne ilişkin kanun çıkarılmasıyla birlikte 22 bin parselin oluşturulması sağlandı. Bu amaçla yaptığımız imar planlarıyla da tam 60 bin vatandaşımızın mülkiyet sorunu çözüme kavuşturuldu. Hem imar planları yaptık hem de bu sorunları mülkiyete ilişkin sorunların çözümünü sağlamış olduk. Ancak şimdi yapmış olduğumuz imar planlarında sosyal donatı alanlarında kalan hemşehrilerimiz var. Buna ilişkin de yaklaşık 2 bin 300 parselden oluşan mülkiyet sorunu problemi var. Bu meseleyle ilgili Milli Emlak Genel Müdürlüğümüz, bu alanlar için rayiç bedel üzerinden eş değer başka taşınmazlarla, satışına başlıyor. Yani sosyal donatı alanlarda kalan vatandaşlarımızı diğer 2B taşınmazlarında eş değer değer ve mülkiyetle trampa yöntemini açıyoruz. Bu sayede de burada yaşayan vatandaşlarımızın da o mülkiyet ve değer problemlerini çözmüş oluyoruz. Buna ilişkin de artık pazartesi itibarıyla Sultanbeyli belediyemiz bu çalışmayı yürütecekler. Hızlı bir şekilde de sosyal donatı alanlarında kalan vatandaşların da mülkiyetlerini çözmek suretiyle bu problemi de çözmüş olacağız."

İlçedeki kentsel dönüşüme değinen Bakan Kurum, şöyle konuştu:

"Kentsel dönüşümle alakalı 3 temel kriterimiz var. Bunlardan birisi yerinde, vatandaşın rızasıyla dönüşüm. Gönüllü dönüşüm sürecini sizlerle birlikte yürüteceğiz. Mahalle kültürünü yaşayacağınız bir dönüşümü istiyoruz. En son olarak da hızlı bir şekilde bu süreci tamamlayıp sizleri mağdur etmeyecek şekilde kira ve taşınma yardımları vererek bu süreci yapmak istiyoruz. Bugün resmi gazetede yönetmelik yayınlandı. Bu yönetmelikle birlikte sizin bu kentsel dönüşüm sürecinde mağdur edilmemeniz adına artık bu işi yapacak firmalara teknik ve mali kriterler koyduk. Bu kriterleri sağlamak zorundalar, maketten satışın önünü biraz daha engelledik. İşleri yapabilmeleri için teminat ya da tamamlama sigortaları yapıp bunları belediyemize vermeleri gerekiyor. Sizleri bu süreçte mağdur etmek istemiyoruz. Siz isterseniz kendiniz müteahhitlerle anlaşabilirsiniz isterseniz de biz bu noktada belediye ile birlikte her türlü teknik ve maddi desteği verebiliriz."

23 Haziran'daki seçimde Sultanbeylilerden destek beklediğini ifade eden Bakan Kurum, "Sultanbeyli'den beklentim yüzde 59 ile değil çok daha üzeridir. Sultanbeyli her zaman yerli ve milli olmuştur." dedi.


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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 00:10
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
  2. Sultanbeyli

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