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Gönüllü doktorlar Çad yolcusu

Kocaeli Sağlık Mensupları Derneği (KOSADER) ve Türk İşbirliği Kalkınma İdaresi Başkanlığı işbirliği ile Kocaeli’de bulunan 18 gönüllü doktor Çad’a gidiyor

12 Ekim 2010 Salı 09:00
Gönüllü doktorlar Çad yolcusu

Aralarında Kocaeli İl Sağlık Müdürü Hasan Aydınlık’ın da bulunduğu doktorlar, 10 gün boyunca bölgede sağlık taraması, medikal ve cerrahi tedaviler yapacak ve çocukları sünnet edecek. Sağlık problemleri ile boğuşan Afrika Kıtası’nın en fakir ülkelerinden Çad Cumhuriyeti’ne gönüllü doktorlar gitmeye devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanından gönüllü olarak buraya giden doktorlar kervanına Kocaeli de katılıyor. Kocaeli’de çalışan 18 doktor, bir araya gelerek bölgede 19-30 Ekim tarihleri arasında 10 gün boyunca medikal ve cerrahi tedaviler yapacak, bin çocuğu sünnet edecek, sağlık taraması yapacak ve çeşitli konularda eğitim verecek.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 14:51
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