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Gönüllü cankurtaran korku dolu anları anlattı

Mersin’de içerisinde 2’si çocuk 11 kişinin bulunduğu yat kayalıklara çarptı.

27 Haziran 2019 Perşembe 14:01
Gönüllü cankurtaran korku dolu anları anlattı

Mersin’de içerisinde 2’si çocuk 11 kişinin bulunduğu yat kayalıklara çarptı. Su alarak batmaya başlayan yatta bulunanlar, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Vatandaşlara ilk müdahaleyi yapan gönüllü can kurtaran Oktay Öztürk, panik sesleri duyduklarını ve insanların tekneden atlamaya başladığını anlattı.


Edinilen bilgilere göre, kaptan Yaşar San’ın kullandığı yat dün öğlen saatlerinde denize açıldı. 14 metre uzunluğundaki yat, akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Soli Halk Plajı’nın 100 metre uzağındaki kayalıklara çarptı. Çarpmanın etkisiyle dümeni kilitlenen ve kayalıklara oturan yat su almaya başlayınca içindeki 2’si çocuk 9 kişi denize atladı. Bölgede kafe işleten ve gönüllü cankurtaranlık yapan Oktay Öztürk ile çevredekiler kano ve tekneyle 9 kişiyi kurtararak kıyıya çıkardı. Kayalıklara oturan yat ise daha sonra bulunduğu yerden kaldırıldı.



"Panik sesleri geldi, insanlar tekneden atlamaya başladı"


Olayla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Oktay Öztürk, bulundukları yerde daha önceden dalga kıranların olduğunu belirterek, "2000 yıllarında bu dalga kıranların hepsi kaldırıldı. Ancak her hafta burada boğulma vakaları, tekneler kayalıklara çarpıyor, denize giren insanların ayakları parçalanıyor. Dün 18.30 sıralarında Tece tarafından bir yat geldi. İlerde bulunan kayalıklara oturdu. Oturduktan sonra bir panik sesi geldi, insanlar tekneden atlamaya başladı. Bende zaten gönüllü can kurtaranım. Bizde mecbur gidip insanları kurtardık. İçinde 2 yaşında, 4 yaşında çocuk vardı. Yetkililerin buraya çareyi bulmasını istiyoruz. Burada insanlar boğuluyor. Burada boğulmaya karşı ne duba, şamandıra, ne cankurtaranımız var. Biz burada gönüllü can kurtaran olarak koşuyoruz. Yetkililer de bu sahillere sahip çıksınlar" dedi.


Şu anda hiçbir önlemin olmadığını iddia eden Öztürk, "Dünkü yatta büyük ihtimalle o kayalıkları görmemiştir. Belki orada bir şerit olsa görürdü ve dururdu. Tekneye ben, bir arkadaşımız, çevredeki vatandaşlar müdahale ettik. Kıyıda bekleyen kanolar ve tekneler ile müdahale ettik. Oradan insanları sahile getirmeye çalıştık. İnsanların sağlık durumları iyiydi ve korkuyorlardı. Bazılarının ayakları paramparçaydı çünkü o bölge komple kaya. Çoğunun yarası kayalıklardan kaynaklıydı. İnsanlar üzüldü, bizde üzüldük. Teknede 9 yetişkin, 2 de çocuk vardı. Biz kurtarmaya gidince insanlar sevindi. Irkı, dini, mezhebi ne olursa olsun biz insanız yani. İnsanlar için varız, insanları seviyoruz. Yetkilerden tek ricamız buraya bir el atsınlar. Burada insanlar can vermesin" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 14:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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