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Gönüllerin Belediyesi Kocasinan’da Yüreklere Dokunuluyor

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan her yatırımı; Kocasinanlılara mutlu ve huzurlu ortamlar sunmak maksadıyla yaptıklarını belirterek, hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını söyledi.

06 Mart 2019 Çarşamba 10:42
Gönüllerin Belediyesi Kocasinan’da Yüreklere Dokunuluyor

Kocasinan Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan her yatırımı; Kocasinanlılara mutlu ve huzurlu ortamlar sunmak maksadıyla yaptıklarını belirterek, hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını söyledi.


Başkan Çolakbayrakdar, özel eğitim gerektiren çocukları evlerinde ziyaret etti. Başkan Çolakbayrakdar, ilk olarak Argıncık Kayabaşı Mahallesi’nde ikamet eden 14 yaşındaki epilepsi hastası Furkan Eroğlu’nu ziyaret etti.Furkan’a ‘Senin için geldim’ diyen Başkan Çolakbayrakdar, onunla bir süre sohbet edip, çok istediği tableti hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Furkan, sevincini Başkan Çolakbayrakdar ile paylaştı. Başkan Çolakbayrakdar’ın sıcakkanlı sohbetinden etkilenen Furkan’ın mutluluğu yüzlerde tebessüm oluşturdu. Eroğlu ailesiyle keyifli sohbetlere imza atan Başkan Çolakbayrakdar, her zaman onların yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Çocuklarımıza gönülden verdiğimiz desteği artırarak devam ettiriyoruz. Onların yüreklerine dokunmak ve gözlerindeki yaşam sevgisinin ışıltılarını ortaya çıkarabilmek her şeye değerdir. Çocuklarımızın hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geldiğince yoğun çaba sarf ediyoruz. Başta eğitim ve sağlık olmak üzere onlara yönelik düzenlediğimiz etkinliklerle her zaman yanlarında oluyoruz. Bundan dolayı Kocasinan’ımızı daha da yaşanabilir bir ilçe haline getirmek için gece-gündüz demeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.


Başkan Çolakbayrakdar’ın ikinci ziyareti ise Argıncık Talatpaşa Mahallesi’nde yaşayan 19 yaşındaki down sendromlu Bedriye Kızıl’a oldu. Kocasinan Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Mimarsinan sosyal tesisinde düzenlenen düğün töreni ile gelinlik giyme hayalini gerçekleştiren Bedriye ile sohbet eden Başkan Çolakbayrakdar, ona çok sevdiği oyuncak bebeği ve düğünde çekilen fotoğraflarını hediye etti.


Son olarak ise Gaziosmanpaşa Mahallesinde Kartal ailesi ziyaret edildi. Doğuştan duyma engeli doğan ve iki ay önce takılan işitme cihazıyla duyabilme yeteneğini yeniden kazanan Elisa Hira ile yakından ilgilenen Fatma Çolakbayrakdar, çocukların bir gülümsemesinin her şeye bedel olduğunu ifade ederek, “Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Biz, hep onların yanınızdayız” dedi. Elisa Hira’nın annesi ise çocuğunun artık konuşmaya başladığını ve ‘Anne’ demeyi öğrendiğini dile getirerek mutluluğunu paylaştı.


Aileler ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Kocasinan Belediyesi’nin hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:42
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