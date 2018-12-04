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Gönüllerdeki ittifaklar ayakların sağlam basmasını sağlayacaktır

Gazetemiz okurlarından Mustafa Ulu, "Gönüllerdeki ittifaklar ayakların sağlam basmasını sağlayacaktır" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

04 Aralık 2018 Salı 14:11
Gönüllerdeki ittifaklar ayakların sağlam basmasını sağlayacaktır

Mustafa Ulu/Konya

Hemen şunu açıkça belirtelim ki; Sayın Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız, siyaseten Cumhur İttifakı deseler de gerçekte inançta, hedefte, ülkemiz bütünlüğünde ayakları sağlam yere basabilen güçlü müreffeh, kalkınmış, problemlerini aşabilen iç ve dıştaki her türlü tuzak ve kirli planlarını bozabilen bir dünya ülkesi olabilme yolunda süratle ilerleyebilmemizin adıdır Cumhur İttifakı

Bu ittifak aynı zamanda, mazlumların ve kanları akmaya devam eden suçsuz İslam beldelerinin de yeniden hayat bulmasına sebep olacaktır inşallah!

Filistin’de, Myanmar’da, Afrika’da, Irak’ta, Suriye’de ve bütün yerde yıkılan ocakların, sönen yuvaların, akan gözyaşlarının biraz da olsa engellenmesine yardımcı olacaktır diliyoruz.

Çünkü bizim kültürümüzde hak var, adalet var, insana merhamet var. İnsanlara zulmetmek bizim dışımızdaki kültürlerin, hayat damarlarındaki menfaat çok kazanmak ve sömürgecilik anlayışı hakimdir. Onun için bizlerin ittifakı, kardeşliği, sevgiyi, acıma ve her kim olursa olsun ona dokunmayı emreden kardeşine dokun ki senin samimiyetini bilebilsin o da sana yaklaşsın. Paylaş ki elindeki Allah (c.c.) sana daha fazlasını verebilsin. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki, hem sorumluyuz hem de çok çalışmalıyız.

Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sayın Bahçeli ve kurmay liderlerinin yolunda millet olarak zillete düşmeden ayağı sağlam yere basan birlikteliğe rehberlik ediyorlar. Yolları açık olacak, 2023’e ulaşılacak inşallah.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:11
  1. Konya
  2. Cumhur İttifakı
  3. İslam
  4. Filistin
  5. Myanmar
  6. Afrika
  7. Allah (c.c.)

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