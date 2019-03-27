ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "İnsanlar onu bir parti lideri gibi görmedi. Bir dava adamı olarak gördü. O yüzden de insanlar hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar gönüllerde Muhsin Yazıcıoğlu sevgisi vardır." dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Ankara İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, BBP'nin şehit Lideri Muhsin Yazıcıoğlu ile arkadaşlıklarının öğrencilik yıllarına dayandığını belirtti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türkiye siyasetinde önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Özhaseki, "İnsanlar onu bir parti lideri gibi görmedi. Bir dava adamı olarak gördü. O yüzden de insanlar hangi partiye mensup olurlarsa olsunlar gönüllerde Muhsin Yazıcıoğlu sevgisi vardır." diye konuştu.

Özhaseki, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı bir arada durmayı görev edinen partilerine en büyük desteği verenler arasında BBP'nin de olduğunu vurguladı.

Kayseri'de belediye başkanlığı yaptığı dönemde şehir merkezindeki cadde ve parklara siyasetçi ismi verilmemesi yönünde bir gelenek olduğunu aktaran Özhaseki, "Bu konuda bir tek istisna o oldu. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehit olmasından sonra Kayseri'de yeni açtığımız en önemli caddeye Muhsin Yazıcıoğlu ismini verdik." diye konuştu.

- "BBP'nin Ankara adayı Mehmet Özhaseki"

BBP Genel Sekteri Üzeyir Tunç, yaklaşan 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın ruhu ile hareket ettiklerini belirterek, partilerinin AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki'yi destekleyeceğini aktardı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart'ta ebediyete intikalinin 10'uncu yılı dolayısıyla CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş'ın bu yıl kabir ziyaretine oy devşirmek için gittiğini söyleyen Tunç, 9 yıldır hiçbir şekilde ziyaret gerçekleştirmediğini ifade etti.

Mansur Yavaş'ın 10 yıldır BBP'nin hiçbir faaliyetine katılmadığını dile getiren Tunç, şunları kaydetti:

"10 yıldır düzenlenen hiçbir toplantımıza katılmıyor. Rahmetli (Muhsin Yazıcıoğlu) adına düzenlediğimiz sempozyumlara katılmıyor ama 10'uncu yılda gelip orada görüntü vererek oy devşirmeye çalışıyor. Kendisini orada protesto eden arkadaşlar oluyor. Ahlaksızca oy devşirme peşinde olduğunu gördük. Yakıştıramadık. Siyaset böyle olmamalıydı. BBP'nin tavrı nettir. Bunu ortaya koymuştur. En tepesinden en kılcal damarlarına kadar BBP'liler Genel Merkezlerinin aldıkları kararın peşindedir.

BBP'liler ve Alperenlere sesleniyorum, bu zat üç dönem Beypazarı'nda belediye başkanlığı yaptı. Bizim Beypazarı'nda teşkilat kurmamızı engellemiştir. Bugün gelip buralarda oy devşirme adına böyle işler yapmaya kalkmasın. (Mansur Yavaş) Beypazarı'na gerek Muhsin Başkanımız, gerekse biz gittiğimizde bizleri karşılamadı ve görüşmedi. Biz Kayseri'ye gittiğimizde, (Mehmet Özhaseki) arayarak ziyaretten şeref duyacağını beyan etmişti. Onun ötesinde 12 Eylül öncesinde ben gayet iyi biliyorum ülkücülerin yurdu olan site yurdunun müdavimlerinden (Mehmet Özhaseki) biri olduğunu iyi biliyorum."