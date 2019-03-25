Gönüllerde Birlik Vakfı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nu andı: Onun davası Allah'ın davasıydı

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Gönüllerde Birlik Vakfı tarafından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Merhum Muhsin Yazıcıoğlu anısına ödül töreni düzenlendi. Vakıf Başkanı Mahir Damatlar, Kocatepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulunarak Merhum Yazıcıoğlu'nu anlattı.

'Küçücük omuzlarına büyük davalar yüklemişti'

Başkan Damatlar, Yazıcıoğlu'nun vefatının üzerinden on yıl geçmiş olmasına rağmen sevgisinin gönüllerde nakşedildiğini vurgulayarak, genç neslin Yazıcıoğlu'na olan sevgisini işaret etti. Damatlar, "Bugün ziyaretimize 15 yaşında gençler gelmişlerdi. Muhsin Başkan vefat ettiğinde bu gençler 5 yaşındaydı. İnanıyoruz ki onun davası gençlerin nezdinde nesilden nesile aktarılarak devam edecektir. O büyük davalara inanmıştı. Onun davası Allah'ın davasıydı. Yüce Türk Milleti'nin davasıydı. Kızıl Elma sevdasıyla çıktığı yolculuğunda; Turan dedi, Nizam-ı Alem dedi, İ'Lay-I Kelimetullah dedi, yeniden Türk-İslam Medeniyeti'ni inşa etmek dedi. O küçücük omuzlarına bu ağır yükleri yükledi. Ölümü de bir dağın zirvesinde oldu" ifadelerini kullandı.

Başkan Mahir Damatlar, genç neslin içinden yeni Muhsin Yazıcıoğullarının çıkacağına inandığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

"İnşallah onun yüce davasını genç nesiller yine küçük omuzlarına alacaklar ve daha öteye taşıyacaklar. Belki Muhsin Yazıcıoğlu fiziken aramızdan ayrılmıştır ama onun yüce davaları nesilden nesile nakşedilecektir. Onların da içlerinden yeni Muhsin Yazıcıoğulları çıkacaktır"