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Gönülder Yemen’e yardım eli uzatacak

Yalova’da ki 27 STK ve Vakfın oluşturduğu Gönülder Yemen’de abluka altında insani yardım bekleyen Müslümanlara yardım elini uzatmak için harekete geçti.

18 Şubat 2019 Pazartesi 15:09
Gönülder Yemen’e yardım eli uzatacak

Yalova’da ki 27 STK ve Vakfın oluşturduğu Gönülder Yemen’de abluka altında insani yardım bekleyen Müslümanlara yardım elini uzatmak için harekete geçti. Yalova Valiliği’nin de onayı ile, “Yemen Yardım Bekliyor” adlı bir kampanya başlatıldı.Kampanyaya ilk bağışı ise 1000’er TL ile üye dernekler yaptı.


Bir insanlık dramının yaşandığı ve insani yardıma ihtiyaç duyan binlerce Müslümanın hayatta kalma mücadelesi verdikleri Yemen’e Yalova’dan da yardım eli uzanacak. Bu kapsamda 27 dernek ve vakfın bir araya gelerek oluşturdukları Gönülder bir yardım kampanyası başlattı. “Yemen Yardım Bekliyor” adlı kampanya Yalova Valiliği onayı ile start aldı. Kampanyayı düzenlenen basın toplantısında tanıtan Gönülder üyeleri 1 yıl sürecek yardım kampanyasında toplanan tüm nakdi yardımların Diyanet Vakfı kanalıyla Yemen’de ki Müslümanlara ulaştırılacağını belirttiler. Gönülder Başkanı Hüsnü Yıldırım burada yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi, “Yemen’de, İran ve Suudi Arabistan piyonları küresel güçlere uşaklık yaparak, ağa babalarının gözüne girmek uğruna, cehennemdeki alevli azaplarını şiddetlendirmekte; halkı abluka altına alıp, dünya ile irtibatlarını keserek açlık ve kıtlığa mahkum etmektedirler. Birleşmiş Milletler’in 2018 raporuna göre, 22 milyon kişi insani yardıma muhtaç. 14 milyon kişi de açlık tehlikesi ile karşı karşıya. En mühimi ise, 5 yaş altı çocuklardan 85 bini açlık dolayısı ile gözlerimizin önünde hayatını kaybetmiştir. Bu ne acı, bu ne vahşi, bu ne insafsız bir durumdur.Bizler Yalova’nın gönüllü sivil toplum kuruluşları, GÖNÜLDER Platformu’nun 27 üyesi vakıf ve dernek olarak dünya mazlumlarının yanında olmaya ahdettik. Hz. İbrahim’in ateşine su taşıyan karıncanın hizmeti kadar dahi olsa, safımızı belli edeceğiz. Ve biz varken mazlumlar kardeşsiz kalmayacak. Kendi elleriyle fesat çıkarıp dünyayı yaşanmaz kılan insan müsveddelerine karşı; ıslah ve imar eden bir zümre olacak, iyiliği emredip kötülüğü engelleyerek hayırlı bir ümmet olmak uğruna mücadele edeceğiz.Bu bilinç ve duygularla Yemen’e ilaç olma umudu, bir insanın yaşatılabileceği düşüncesinin verdiği duygusal yoğunluk, Yalova halkı ve kamu oyunun bilinçlendirilmesi, varsa günah ve vebalin üzerimizden düşürülmesi gayesi ile; ve dahi resmiyet çerçevesinde Valiliğimiz’den aldığımız resmi olur ile beraber bir nakdi yardım kampanyası başlatacağız. Toplanan meblağ Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile gönderilecek, inşaallah Yemen’e ilaç ve gıda olacaktır. Yemen Yardım Bekliyor sloganı eşliğinde, afiş ve pankartlar, sosyal medya desteği, en önemlisi yerel basınımızın kıymetli temsilcileri sizler vasıtasıyla bu hayırlı hizmeti yerelden, ulusala, oradan tüm dünya vicdanına haykırmayı düşünüyoruz. Vereceğiniz medya desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Halkımızın âl-i cenap duygularının, himmetlerinin, dua ve desteklerinin bu kervanın bir parçası olacağına inancımız tamdır. Destek olmak isteyen merhamet sahibi insanımız Vakıf Katılım Bankası Yalova Şubesi’nin TR11 0021 0000 0002 2119 6000 01 numaralı hesabına, Yemen Yardım Bekliyor ismiyle para yatırabilirler. Kampanyanın geçerlilik süresi 1 yıl olarak belirlenmiştir. Bizler de örnek ve öncü olmak gayesi ile her vakıf ve dernek temsilciliğinin 1000’er Türk Lirası ile açılışı yapmasını kararlaştırdık. Ve ilk bağışları almış olduk“ dedi.


Gönülder Başkanı Hüsnü Yıldırım Doğu Türkistan’da Çin zulmü altındaki Müslümanlara yönlik olarak ise 23 Şubat 2019 Cumartesi Günü Hacı Kemal Fidan Camisinde kılınacak sabah namazı sonrasında da bir basın açıklamasında bulunacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 15:09
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