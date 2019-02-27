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Gönülden Gönüle Aziziye Projesi kalpleri birleştiriyor

Aziziye Belediyesi tarafından başlatılan Gönülden Gönle Aziziye projesi ilçede eğitim gören öğrencilerin gözdesi oldu.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:56
Gönülden Gönüle Aziziye Projesi kalpleri birleştiriyor

Aziziye Belediyesi tarafından başlatılan Gönülden Gönle Aziziye projesi ilçede eğitim gören öğrencilerin gözdesi oldu.


Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan’ın girişimleriyle hayata geçirilen proje, Aziziye’de; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim gören öğrencileri kapsıyor.


Projeyle ilçede eğitim gören öğrencilerin öğrenimleri sırasında maddi açıdan önlerine çıkabilecek problemlerin çözümlenmesi hedefleniyor.


Gönül Gönüle Aziziye Projesi, ayrıca geleceğin teminatı olan çocukların, hem öğretmelerine hem de toplumun diğer fertlerine güvenmeyi bilen, sıcak ilişkiler kurabilen, özgüveni yüksek bireyler olarak yetişebilecekleri bir ortam oluşturulmasına katkı sunacak.


Aziziye’de yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek adına her türlü çalışmayı yürüttüklerini dile getiren Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Gönülden Gönüle Aziziye Projesi ile maddi imkansızlıklar içerisinde bulunan öğrencileri tespit ederek bu ihtiyaçları bir an önce temin edip öğrencilere, öğretmenleri aracılığıyla teslim ettiklerini söyledi.


HEDEF KALPLERİ BİRLEŞTİRMEK


Başkan Orhan, ”Belediyecilik hizmetleri içerisinde en önemli amaçlarımızdan bir tanesi de ilçemizde eğitim ve öğretimine katma değer sağlayacak çalışmaları hayata geçirmektir.


Aziziye Kaymakamlığımız ve Aziziye Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte ilçemizin eğitim çıtasını yükseltebilmek amacıyla uyum içerisinde koordineli bir çalışma yürütmekteyiz. İlçemizde okullarımızın fiziki imkânlarının iyileştirilmesi ve eğitim gören yavrularımıza eğitim hayatlarında her türlü faydayı sağlayacak çalışmaları hayata geçirmek önceliklerimizin başında yer alıyor.


İlçemizde eğitim ve öğretime katkı sağlayacak birçok önemli projeye imza attık. Yine örnek bir çalışma olacağını düşündüğümüz “Gönülden Gönüle Aziziye” projesini hayata geçirdik. Bu projeyle özellikle aileleri maddi anlamda sıkıntı yaşayan öğrencilerimize kırtasiye, giysi vb. yardımlar yaparak destek olmayı hedefliyoruz.


Belediyemiz ve hayırsever vatandaşlarımız eliyle yürütülecek ‘Gönülden Gönüle Aziziye’ projemizle en büyük hedefimiz, ailelerimizin maddi yükünü hafifletip, öğretmenlerimiz eliyle öğrencilerimizin eksikliklerini gidermektir. Bu gönül köprüleri kurarak kalpleri de birleştirmek istiyoruz.” diye konuştu.


PROJE NASIL İŞLİYOR?


Aziziye Belediyesi Proje Ofisi tarafından ilçede görev yapan öğretmenlere www.gonuldengonuleaziziye.com’a web sayfasına girebilecekleri kullanıcı adı ve şifresi oluşturuldu. Öğretmenler bu kullanıcı bilgileriyle öğrencilerinin eksiklerini sisteme giriyorlar. Aziziye Belediyesi görevlileri tarafından sistemde görülen talepler, tedarik ediliyor ve talebi yapan öğretmenlere paket olarak teslim ediliyor. Öğretmenler ise teslim aldıkları hediye paketini okul son zili çaldıktan sonra öğrencisine teslim ediyor. Bu sayede hem maddi imkânsızlık içerisinde olan öğrenci rencide olmuyor, hem de öğretmen öğrencisinin gözünde büyüyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:56
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