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Gönül Yazar son dakika hastaneye mi kaldırıldı? Gönül Yazar sağlık durumu nasıl?

Gönül Yazar son dakika ABD’de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ses sanatçısı Gönül Yazar neden hastaneye kaldırıldı? Gönül Yazar’ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

04 Ocak 2019 Cuma 10:07
Gönül Yazar son dakika hastaneye mi kaldırıldı? Gönül Yazar sağlık durumu nasıl?

Gönül Yazar son dakika ABD’de hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ses sanatçısı Gönül Yazar neden hastaneye kaldırıldı? Gönül Yazar’ın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Onur Akay, usta sanatçı Gönül Yazar’ın Amerika’da rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını ve günlerdir ateşler içinde tedavi gördüğünü açıkladı. Onur Akay, “Yeni yıla girmeden 4 gün önce Amerika’ya giden efsane sanatçımız Gönül Yazar, Amerika’da rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Günlerdir ateşler içinde tedavi gören ve yeni yıla Amerika’da hasta yatağında giren Gönül Yazar’a acil şifalar, yeni yılda sağlık ve mutluluklar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Gönül Yazar kimdir?

Gönül Yazar (d. Gönül Özyeğiner, 12 Ağustos 1940, İzmir), Türk sanat müziği yorumcusu ve sinema oyuncusu. 

Türk müzik tarihinde yer alan en uzun soluklu isimlerden biridir. 1954 yılından beri profesyonel olarak müzikle ilgilenmiş, TRT Ankara Radyosunun gözde ses sanatçılarından biri olmuştur. İlk kaydı 1962'de yayınladığı bir 78'liktir. 

Gönül Yazar, 12 Ağustos 1932 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Sanat hayatına 22 yaşında girdiği Ege Ses Kraliçesi Yarışması'nda birinci seçilerek atıldı. Necdet Yazar'la evlenerek Ankara Radyosu'na giren sanatçı Fahri Kopuz, Suphi Ziya Özbekkan gibi değerli hocaların birikiminden yararlandı. Ankara Radyosu'ndan İstanbul sahnelerine transfer olduğu ilk yıllardan itibaren daima gözde,daima sevilir bir sanatçı olmayı başardı. 1962'de yayınladığı "Bak Bir Varmış/Takamadım Başıma Yıldızlardan Tacımı" 78'liği sanatçının ilk kaydı olmuştur. Daha sonra bir kez taş plak kaydı yayınlamıştır. İlk 45'liği ise 1965'te yayınladığı "Kelebeğim/Hayran Olurum Aşkı Bilene"dir. Yönetmenliğini Hulki Saner'in yaptığı; başrolünü Göksel Arsoy’la paylaştığı "Taş Bebek" filmi öyle çok sevildi ki o yıldan bu tarafa "Taş Bebek" lakabı sanat yaşamı boyunca büyük yıldızımıza yarenlik etti. İlk filminin ardından baş rollerini devrin en ünlü aktörleriyle paylaştığı onlarca filmde rol aldı. Karaca Tiyatrosu'nun sahnelediği "Papazlar Trafiği" isimli bir İngiliz piyesinde Gülriz Sururi ve Adile Naşit gibi büyük ustalarla aynı sahneyi paylaşarak tiyatro sahnesinden de sevenlerine seslendi. Alaturka sahnelerin taş bebeği Yazar, Pop müzik tarzdaki okuduğu plaklarıyla ve programlarıyla da beğeni topladı. Yaşar Güvenir'in "Sensiz Saadet Neymiş" isimli bestesini seslendirdiği 45'liği kendisine altın plak kazandırdı. 1979 yılında yayınladığı "Taş Bebek" ve 1989 yılında yayınladığı "Gönül'den Gönüllere" albümleri oldukça beğenildi.

Gönül Yazar albümleri :

Gönül Yazar ­ Halime (1968) (Şençalar Plak) 

Dertleri Zevk Edindim (1970/ 1977) (Arya Plak/ Yavuz Plak) 

Gönül Yazar ­ Nisan Yağmuru (1970) (Televizyon Plak) 

Gönül Yazar ­ O Ağacın Altı (1972) (Kervan Plak) 

Artık Bu Solan Bahçede (1973) (Atlas Plak) 

Çakıl Galası'nda (1974) (İstanbul Plak) 

Gönül Yazar ­ Ağlar Gezerim (1974) (Yavuz Plak) 

Gönül Yazar'dan Seçmeler (1974) (Yavuz Plak) 

Gönül Yazar ­ Tadı Yok Sensiz Geçen Günlerimin (1975) (Yavuz Plak) 

Gönül Yazar ­ Sen de Mevsimler Gibisin (1975) (Yavuz Plak) 

Aldırma Gönül (1978) (Elenor Plak) 

Taş Bebek (1979) (Elenor Plak) 

İşte Benim Dünyam (1982) (Elenor Plak) 

Gönül Defterim (1985) (Elenor Plak) 

Gönül'den Gönüllere (1989) (Emre Plak) 

Sevmek İstiyorum (1993) (Elenor Plak)

En İyileriyle Gönül Yazar (2006) (Ossi Müzik) 

Forever (2010) (Ossi Müzik)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 10:08
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Ankara
  4. Gönül Yazar kimdir?
  5. Gönül Yazar son dakika hastaneye mi kaldırıldı?
  6. Gönül Yazar sağlık durumu nasıl?

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