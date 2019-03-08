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Gönül Timleri gönülleri kazanıyor

Isparta’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uzun zamandır uygulanan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile istihdam edilen çalışanlar Isparta merkez köylerinde farklı bir çalışmaya imza atarak, yaptıkları temizlik çalışmalarıyla her kesimden takdir topluyor.

08 Mart 2019 Cuma 16:16
Gönül Timleri gönülleri kazanıyor

Isparta’da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uzun zamandır uygulanan Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile istihdam edilen çalışanlar Isparta merkez köylerinde farklı bir çalışmaya imza atarak, yaptıkları temizlik çalışmalarıyla her kesimden takdir topluyor. Köylerdeki yardıma ve bakıma muhtaç kişilerin evleri, mezarlıklar, köy meydanları, camiler ve kamuya açık alanlarda temizlik görevi yapan TYP’lilere Gönül Timleri adı veriliyor.


Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu TYP kapsamında istihdam edilenler arasından 10 kişilik bir ekibi Isparta Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği’nde görevlendirerek Birliğin hizmet sunduğu merkeze bağlı 20 köyde temizlik çalışması yapmalarını istedi.


“6 ay boyunca sürecek”


Kendilerine Gönül Timi diyen ekip üyeleri programın süreceği 6 ay boyunca köylerde, köy konakları, parklar, camiler, mezarlıklar, köy meydanları ile yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşların evlerinde temizlik çalışmaları yaparak vatandaşların büyük övgüsünü alıyor.


Geçtiğimiz hafta göreve başlayan Gönül Timleri çalışmalarına Büyükgökçeli Köyü’nden başladı. Ekibin kadın çalışanları Köy Konağını temizlerken, erkek çalışanlar ise köy parkında çalışmalarını sürdürdüler. Köydeki çalışmalar hakkında değerlendirme yapan vatandaşlar ise projenin çok faydalı olduğunu söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür ettiler.


“Dağlar kadar memnun oldum”


Gönül Timleri Büyükgökçeli ’de yaşlı ve bakıma muhtaç bir çiftin evini temizleyerek çalışmalarına devam etti. Hummalı bir temizlik çalışması yapan ekipler için ev sahibi Şerife teyze, “Çalışmadan çok memnun oldum, Allah devletimizden razı olsun. Bizim maaşımız var ama bazı işleri yapmak için gücüm yok, yetişemiyorum. Temizliğimizi gücüm yetmediği için yapamıyorum. Şimdi geldiler temizlik yapıyorlar dağlar kadar memnun oldum” dedi.


Daha sonra köy camisine geçen Gönül Timleri burada da detaylı bir temizlik çalışması yaptı. Her ne kadar kendileri haftalık olarak temizlik yapsalar da personel yetersizliğinden tam anlamıyla verimli olamadıklarını söyleyen Cami imamı Hasan Gürdal, “Gönül Timlerinin yapmış olduğu çalışmadan büyük memnuniyet duyduk. Bu işi başlatanlardan Allah razı olsun” diye konuştu.


“Şehit kabriyle yakından ilgilendiler”


Köyde son olarak mezarlığa geçen ekipler burada yolları temizledikten sonra mezarlıkta bulunan şehit kabriyle de yakından ilgilenerek özenle temizliğini yaptılar.


Proje hakkında açıklamada bulunan Isparta Valiliği Merkez İlçe ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği Müdürü Figen Beşik, “Valimiz Ömer Seymenoğlu’nun talimatıyla TYP kapsamında istihdam edilen arkadaşlarımızdan oluşturduğumuz ekiple merkeze bağlı köylerimizde vatandaşlarımızın kullandığı ortak alanlar yanında en önemlisi yaşlı, ihtiyaç sahibi, engelli vatandaşlarımızın evleri temizleniyor. Ardından gerekiyorsa ihtiyaç duyulan yardımları yapıyoruz, başka ihtiyaçları varsa taleplerini alıp ilgili yerlere iletiyoruz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 16:16
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