Gönül Sofralarının ilk durağı Banarlı oldu

Ramazan ayı dolayısıyla Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından her akşam başka bir mahallede kurulacak olan ve mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturacak olan Gönül Sofraları, ilk iftarda Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in ev sahipliğinde Banarlı Mahallesi’nde kuruldu.

Banarlı Mahallesi sakinlerinin büyük ilgi gösterdiği ve Tekirdağlı iş adamı Mustafa Atuk’un katkıları ile gerçekleştirilen Gönül Sofrası iftar programında 500’den fazla vatandaş aynı sofrayı paylaşarak oruçlarını birlikte açtı.

Banarlı’da kurulan ve Ramazan ayının ilk Gönül Sofrasında orucunu vatandaşlarla birlikte açan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, herkesle tek tek görüşerek Ramazan-ı Şerif’lerini tebrik etti.

Banarlı Mahallesi Gönül Sofrası etkinliğine Belediye Başkanı Yüksel’in yanı sıra Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis Üyeleri de katılırken, ilahi topluluğu tarafından iftar süresince ilahiler seslendirildi.

İftar sonrası Banarlı Mahallesi sakinlerine hitap eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, ilk orucu Banarlı’da açmak istediğini ifade ederek, "Allah tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bugün ilk iftarı burada yaptık. 30 gün boyunca her akşam başka bir mahallede olacağız ve Süleymanpaşa’nın bütün mahallelerine ulaşmaya çalışacağız. Ramazan birlik ve beraberlik demektir. Allah birlik ve beraberliğimize zeval vermesin diye dua ediyorum. Banarlı bizlere sahip çıktı, biz de sadece Banarlı’ya değil bütün Süleymanpaşa’ya sahip çıkmak için gece gündüz çalışacağız. Davetimizi kırmadıkları için sayın valimize, emniyet müdürümüze ve jandarma komutanımıza tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra inşallah 5 yıl boyunca sürekli birlikte olacağız. Her birinizi sevgi, saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyor, hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.

Başkan Yüksel’in ardından kürsüye gelen Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da konuşmasında Ramazan ayının manevi anlamı üzerinde durarak, "Ramazan, kardeşlik ve yardımlaşma ayıdır. Ramazan küskünlerin barıştığı bir aydır. Ramazan ayrıca iyilikleri çoğaltmamız gerektiğini anladığımız bir aydır. Herkes evinde iftarını yapıyor ama önemli olan böyle sofralarda hep birlikte olabilmektir. Bu mübarek Ramazan ayının hepimize hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

İftar sonrası Gönül Sofrasına katılan vatandaşlara Ramazan şerbeti ve çocuklara da Osmanlı macunu ikramı yapıldı.

Gönül Sofraları Ramazan ayı boyunca şu mahallelerde kurulacak:

"7 Mayıs Salı 20.19/Osmanlı Mahallesi, 8 Mayıs Çarşamba 20.20/Ferhadanlı Mahallesi, 9 Mayıs Perşembe 20.21/Ertuğrul Mahallesi,10 Mayıs Cuma 20.22/İnecik Mahallesi, 11 Mayıs Cumartesi 20.23/100. Yıl Mahallesi, 12 Mayıs Pazar 20.24/Naip Mahallesi, 13 Mayıs Pazartesi 20.25/Karacakılavuz Mahallesi, 14 Mayıs Salı 20.26/Altınova Mahallesi, 15 Mayıs Çarşamba 20.27/Husunlu Mahallesi, 16 Mayıs Perşembe 20.28/Bahçelievler Mahallesi, 17 Mayıs Cuma 20.29/Bıyıkali Mahallesi, 18 Mayıs Cumartesi 20.30/Hürriyet Mahallesi, 19 Mayıs Pazar 20.31/Gündoğdu-Turgut Mahallesi, 20 Mayıs Pazartesi 20.32/Dağ Yenicesi Mahallesi, 21 Mayıs Salı 20.33/Zafer Mahallesi, 22 Mayıs Çarşamba 20.33/Yağcı Mahallesi, 23 Mayıs Perşembe 20.34/Kumbağ Mahallesi, 24 Mayıs Cuma 20.35/Barbaros Mahallesi, 25 Mayıs Cumartesi 20.36/Eskicami-Ortacami Mahallesi, 26 Mayıs Pazar 20.37/Değirmenaltı Mahallesi, 27 Mayıs Pazartesi 20.38/Gündüzlü Mahallesi, 28 Mayıs Salı 20.39/Karadeniz Mahallesi, 29 Mayıs Çarşamba 20.40/Dedecik Mahallesi, 30 Mayıs Perşembe 20.40/Çınarlı Mahallesi, 31 Mayıs Cuma 20.41/(Kadir Gecesi), 1 Haziran Cumartesi 20.42/Aydoğdu Mahallesi, 2 Haziran Pazar 20.43/ Yavuz Mahallesi."