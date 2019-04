Gönül kazanmanın lideri 29 yaşında

Tasarrufa dayalı, faizsiz Elbirliği Sistemi ile Türkiye’de binlerce ailenin hayallerini gerçeğe dönüştüren Emin Grup, geride bıraktığı 29 yıllık hizmet hayatında sektörlerinde yön tayin etme farkını da ortaya koydu.

Rekor teslimat

Düşük gelir gruplarının konut ve otomobil sahibi olmalarının yolunu açan şirket, 29 yılda 137 bin sözleşmeye hayat vererek anahtar teslimlerini gerçekleştirdi. Elbirliği sistemine olan ilgiden duydukları memnuniyeti dile getiren Emin Grup Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, “Elbirliği Sistemi ile faizsiz, bütçeye göre ve istediği yerden ev alma imkânını binlerce aileye sunuyoruz. Eminevim olarak bu zamana kadar 137 bin aileye rekor teslimat gerçekleştirdik. Ayda 5 bin civarı yeni başvuru alıyoruz” dedi. Üstün, sistemin başarısı ve sürekliliği konusunda şu mesajları verdi:

-Eminevim olarak 1991 yılından bu yana Türkiye’de bir ilk olan Elbirliği Sistemi’ni başarıyla uyguluyoruz. Bu sistemle zenginliği tabana yaymaya çalışıyoruz.

-Elbirliği sisteminin uygulandığı konut satışlarında yıllık yüzde 50 oranında artış söz konusu. Alım gücü düşük ailelerin taleplerini elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz.

Ayda 250 milyon lira katkı

-Her ay 5 bin civarında yeni başvuru alıyoruz. Aynı zamanda her ay bin 800 civarı üyemizin ev ve otomobillerini teslim ediyoruz. Yapmış olduğumuz bu teslimatlar ile piyasaya her ay 200-250 milyon TL nakit enjekte etmiş oluyoruz.

-Türkiye’nin dört bir noktasında 103 şubemiz ile hizmet vererek, konut ve otomobil piyasasında ciddi hareketlenme sağlıyoruz.

Sisteme girmek çok kolay

Elbirliği sisteminde öncelikle kişinin ne kadarlık bir ev almak istediğini belirlemesi gerektiğini söyleyen Üstün, “Bütçe belirlendikten sonra kaç ay taksit yapacağı belirlenir ve kişi çekiliş yapılacağı gruba dahil olur. Her ay noter huzurunda yapılan çekilişler ile bir kişiye istediği evin bedeli ödenir. Eminevim’de müşterilerimize üç alternatif sunuyoruz. Çekilişe katılarak ev almak alternatiflerden bir tanesidir. İkincisi alternatifimiz, vade ortası sistem. Bu sisteme, teslim tarihini öncesinde bilmek isteyen ve çekilişe girmek istemeyen müşterilerimiz dahil oluyor. Üçüncü alternatifimiz ise peşinatlı erken teslim sistemi. Bu sistemi ise peşinatı olan ve teslim tarihini öncesinde bilmek isteyen müşterilerimiz tercih ediyor” dedi.

Emin Grup şirketleri

-Eminevim

-Eminotomotiv

-Emin Otomotiv İkinci El

-Emin Gayrimenkul Geliştirme

-Emin Tarım Ve Hayvancılık

-Emin Sigorta

-Emin Enerji