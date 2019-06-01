Gönül Elçilerinden öğrencilere bayram hediyesi

İzmir’in Tire ilçesinde Gönül Elçileri kırsal mahallelerde öğrenim gören çocuklara bayram sürprizi yaptı.

Tire Kaymakamlığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Tire’de başlattığı yardım eline Gönül Elçileri de dahil oldu. Tire Gönül Elçileri dağ kesimindeki öğrencilere bayramlık kıyafet ve ayakkabı desteğinde bulundu. Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven’in eşi, Gönül Elçileri Tire Temsilcisi Ceylan Tanrıseven başkanlığında yardım kampanyası bugün Eğridere Mahallesi’nde devam etti.

Gönül Elçileri bugün Eğridere İbrahim Kardiçalı İlk ve Orta Okulunu ziyaret ederek 85 öğrenciye bayram ve karne hediyesi verdi. Özel bir vakfın üstlendiği proje kapsamında öğrencilerle bir araya gelen Gönül Elçileri burada öğrencilerle sohbet edip onlara hediyeler verdi.

“Bayram çocuklarla güzel”

Tire İlçe Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven’in eşi Ceylan Tanrıseven, Eğridere Mahallesinde çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tire Kaymakamlığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün başlattığı kampanya kapsamında bizim de çorbada tuzumuz olsun istedik. Tire Gönül Elçileri olarak Eğridere Mahallesinde bulunan okulumuzu ziyaret ederek çocuklarımızla bir araya geldik. Bayram onlarla güzel. Bizler de Bayram sevincini onlarla yaşadık. Öğrencilerimize bayram hediyesi verip mutluluklarına ortak olduk. Geleceğimiz olan çocuklarımızın yüzlerindeki tebessüm bizlere yetti.”