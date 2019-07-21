Gönül elçileri Gürpınar’ı gezdi

Van’da 22-26 Temmuz’da düzenlenecek ’2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği’ne katılacak bisiklet severler Gürpınar ilçesini gezdi.

Gürpınar Belediyesince düzenlenen etkinlik kapsamında ilk olarak GürPark Millet Bahçesi içerisinde yer alan Norduz Sofrasında kahvaltı yapıldı. Programa katılan bisiklet severler, buradan ilçenin önemli tarihi noktalarından olan Çavuştepe Kalesi, Hoşap Kalesi ve Medresesi ile Hamurkesen Kalesi’ni ziyaret ederek güzel bir gün geçirdi. Daha sonra Aşağıkaymaz Mahallesi’ne geçilerek burada Şamran Kanalı’nın kenarında öğle yemeği yenip halaylar çekildi.

Etkinlik kapsamında tarihi 40 Değirmenlerde un öğütülüp Gürpınar’ın doğal güzellileri ve tarihi dokusunun özellikleri anlatıldı. Rehberler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlik, Arkboyu Kilisesi ziyareti ve Başbulak Mesire Alanı ziyaretiyle sona erdi.

Burada açıklamalarda bulunan Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, gönül elçilerini Gürpınar’da ağırlamanın memnuniyetini yaşadıklarını kaydetti. Gürpınar’ın eşsiz doğal güzelliklerini, tarihi ve kültürel mekânlarını gezme fırsatı sunmanın huzur ve mutluluğunu yaşadığını ifade eden Başkan Tanış, “İlçemizin bu güzel doğasını, huzurlu havasını tatma imkânı buldunuz. Bizler bazen kendimizi ifade edemiyoruz. Ülkemizin her tarafından insanlar gelip bizleri görmesini istiyoruz. Bizim kardeşliğimizi, dostluğumuzu ve misafirperverliğimizi yüreklerinde hissetmelerini istiyoruz. Gönül elçilerinin bu ziyareti beni heyecanlandırdı. Tabi ilçemiz özelinde kültürel değerlerimizin yüzde 10 veya 15’ini gezme imkanı bulduk. Çok daha değerli ve gün yüzüne çıkmayı bekleyen kültürel varlıklarımız var. Şimdi zaman kısıtlı olması sebebiyle bu kadarını gezebildik. Umarım gittiğiniz yerlerde bizleri ve kültürümüzü anlatırsınız. Çünkü buna ihtiyacımız var. Dışarıdan bakıldığı gibi olmadığını ve buraya gelenin bir daha gitmek istemediğini söylemenizi istiyoruz” dedi.

Başkan Tanış, 22-26 Temmuz’da düzenlenecek ’2. Ulusal Van Denizi Bisiklet Şenliği’ne katılacak tüm bisiklet severlere de başarılar diledi.