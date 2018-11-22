0553 313 94 23

"Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan:- "Gönül Elçileri projemiz kapsamında Trakya Üniversitesi bünyesinde, yetenekli 55 çocuğumuza şan, nota ve enstrüman eğitimi verildi"- "Çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşta keşfetmek ve onlara gerekli eğitimi vermek geleceğin anahtarıdır. Şimdi bu çocuklarımızın 8'i konservatuvarda müzik eğitimine devam ediyor"

22 Kasım 2018 Perşembe 20:39
"Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı"

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gönül Elçileri Projesi" kapsamında Trakya Üniversitesi bünyesinde yetenekli 55 çocuğa şan, nota ve enstrüman eğitimi verildiğini belirtti.

Emine Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, düzenlenen "Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile Mücadele Programı"nda gönül elçileri olan vali eşleri ile bir araya geldiklerini hatırlattı.

Emine Erdoğan, 2018'de ilan edilen "Çocuk işçiliği ile mücadele" kampanyasının gönül elçilerinin destekleriyle devam edeceğini kaydetti.

"Ucuz işgücü" olarak görülen çocukların ülkeye bedelinin çok ağır olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Dünyada 152 milyon çocuğun anılarında oyun parklarının olmaması çok acı. Onların yeri fabrikalar, tarlalar değil, okul ve oyun parklarıdır. Biz, çocukların hayal kurabildikleri, kabiliyetlerine göre gelecek planları yapabildikleri, sadece çocuk olabildikleri bir dünya arzuluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"Gönül Elçileri projemiz kapsamında, Trakya Üniversitesi bünyesinde, yetenekli 55 çocuğumuza şan, nota ve enstrüman eğitimi verildi. 'Geleceğim Sensin' korosunu vali eşlerimizle dinleme fırsatı bulduk. Çocuklarımızın yeteneklerini erken yaşta keşfetmek ve onlara gerekli eğitimi vermek, geleceğin anahtarıdır. Şimdi bu çocuklarımızın 8'i konservatuvarda müzik eğitimine devam ediyor. İcra ettikleri eserlerle bizlere duygulu anlar yaşattılar."

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 20:39
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan
  2. Çocuk işçiliği ile mücadele
  3. Emine Erdoğan
  4. Gönül Elçileri Projesi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Drogba 20 yılını verdiği futbolu bıraktı!
    1. Drogba 20 yılını verdiği futbolu..
    2. İş adamı Hasan Basri Bozkurt hayatını..
    3. Rusya bu görüntüleri konuşuyor! Nereye..
    4. Yerli kabileler ABD'li misyoneri öldürdü
    5. FETÖ soruşturmasında 3 eski futbolcu..
    6. "Biz kazanacağız! Çünkü biz..
    7. BM Yemen Temsilcisi, Husi liderle..
    8. Kahramanmaraş'ta korkutan ölüm
    9. 2019 Yılı Bütçesi Komisyonda kabul..
    10. AK Parti belediye başkan adayları..
    11. Fransa'da akaryakıt zammı..
    12. İlk tesettürlü Cumhurbaşkanı!
    13. "Öğretmenler korosu"ndan açık hava..
    14. "Rusya ve Türkiye yeni dünya düzenini..
    15. "Gönül Elçileri Çocuk İşçiliği ile..
    16. Trump'tan Kaşıkçı cinayeti açıklaması
    17. Avrupa borsaları düşüşle kapandı
    18. Avrupa Curling Şampiyonası
    19. Başkan Erdoğan'a küstah yanıt!..
    20. Kulüpler, futbolcular ve menajerler..
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Fatih Erbakan yeni partisinin ismini açıkladı
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    Saadet Partisi'nden kritik hamle!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!
    "Alkol yasaklanmasın" diyen laikçiler şaşkın: İçkicilerden yarı çıplak heykele tecavüz girişimi!

    Günün Karikatürü

    22 Kasım 2018
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    İşte muhalefetin aradığı Diyanet Reisi!
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı
    Özdil, “Mustafa Kemal” kitabından milyonları cebe indirdi, duygu sömürüsüne başladı