Gönül Dağı’nda herkesi sarsacak ölüm!

TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin hikayesinde bir ölüm ile herkes üzülecek ama bir de sevinçli haber var. Diziden hangi karakterin çıkacağı bilinmezken, izleyicilerin çok sevdiği bir ismin diziye veda edeceği ileri sürüldü.

Öte yandan Dilek’in hamile olma ihtimalinin bilgisi fragmanda verilmişti. Taner babalık hallerini şimdiden merak eden dizi hayranları, hem eğlenceli hem de hüzünlü bir bölüm seyredecek.