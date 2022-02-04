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Medya Gönül Dağı’nda herkesi sarsacak ölüm!
Medya

Gönül Dağı’nda herkesi sarsacak ölüm!

TRT 1’in Gönül Dağı dizisinin kadrosunda bir oyuncunun ayrılacağı öğrenildi. 50. bölümü ile birlikte 5 Şubat Cumartesi akşamı yayınlanacak olan dizinin yeni bölümündeki bu ayrılığın detayları yeni bölümle birlikte belli olacak.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 08:35:00 -

TRT 1’de yayınlanan Gönül Dağı dizisinin hikayesinde bir ölüm ile herkes üzülecek ama bir de sevinçli haber var. Diziden hangi karakterin çıkacağı bilinmezken, izleyicilerin çok sevdiği bir ismin diziye veda edeceği ileri sürüldü.   

Öte yandan Dilek’in hamile olma ihtimalinin bilgisi fragmanda verilmişti. Taner babalık hallerini şimdiden merak eden dizi hayranları, hem eğlenceli hem de hüzünlü bir bölüm seyredecek.

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